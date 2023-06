Ilary Blasi beccata prima della semifinale dell’Isola dei Famosi 2023. Questa settimana c’è stata un’inevitabile variazione di palinsesto che ha coinvolto anche il suo reality show. Lunedì mattina scorso si è spento Silvio Berlusconi e la puntata che come da tradizione sarebbe dovuta andare in onda di lì a poche ore è stata spostata al venerdì successivo. E proprio in apertura di diretta la conduttrice, che ha partecipato ai funerali in duomo e inviato le sue condoglianze alla famiglia sui social, ha ricordato l’ex premier.

È entrata in studio ricordando subito l’editore di Mediaset, con Enrico Papi, Vladimir Luxuria e tutti gli ospiti in piedi ha esordito: “Prima di cominciare, facciamo un ultimo applauso a Silvio Berlusconi”. Subito dopo il lungo applauso ci ha tenuto a ricordare che anche il Presidente sarebbe stato un grande fan del programma: “So che lui non si perdeva una puntata e, come ci ha insegnato il nostro editore, diamo inizio all’Isola dei Famosi 2023”.

Ilary Blasi beccata prima dell’Isola dei Famosi: “Incredibile”

Quindi è iniziata la semifinale, tra sfide, televoti flash e i nomi dei finalisti. L’ultima puntata andrà in onda come previsto lunedì 19 ma intanto ad aver raggiunto questo primo e già importante traguardo sono stati Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia e Alessandra dei Jalisse, che ha sconfitto Nathaly Caldonazzo al televoto flash sull’Ultima Spiaggia.

Ma facciamo un passo indietro a prima della diretta. Dopo l’estate scorsa, su Instagram Ilary Blasi è diventata abbastanza discreta: sul suo profilo non posta moltissime Storie o foto. Nemmeno con il compagno Bastian perché desidera mantenere alta la sua privacy. Ma i suoi amici l’hanno ripresa e presa in giro poco prima di andare in onda con l’Isola dei Famosi 2023.

Nelle ultime Storie ripostate dalla conduttrice, eccola in auto con due suoi amici che scherzano in modo affettuoso sul suo aspetto impeccabile in ogni situazione. Anche mentre dorme. Nel breve filmato Ilary Blasi ha i capelli raccolti in uno chignon improvvisato e spettinato, non è truccata ed è appoggiata al sedile dell’auto e i suoi compagni di viaggio la inquadrano “distrutta”. “Ma come è possibile che sia fi… anche quando dorme? È davvero una cosa incredibile”, dicono. E hanno proprio ragione.