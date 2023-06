Isola dei Famosi, terminata anche la semifinale. Eccezionalmente di venerdì sera per via della scomparsa di Silvio Berlusconi, la penultima puntata di questa edizione ha visto quattro finalisti e tre eliminati. Appuntamento lunedì 19 giugno, come già previsto, per conoscere il nome del vincitore ma intanto ad aver raggiunto questo primo e già importante traguardo sono Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia.

Alle ultime nomination non sono mancate le difficoltà visto che sono rimasti così pochi. Ma alla fine al televoto troveremo i seguenti concorrenti: Luca (nominato dal gruppo) e Cristina (scelta dal leader). Loro si giocheranno un posto in finale a L’Isola dei Famosi 2023, ovviamente con l’obiettivo di raggiungere la vittoria finale. Capitolo eliminati: la prima a dover lasciare l’Honduras è stata Helena Prestes.

Isola dei Famosi 2023, si ritira a un passo dalla finale

Poi, durante le varie sfide della puntata di venerdì sera, anche Gian Maria Sainato e Alessandra sono stati esclusi dal gruppo e sono andati in nomination contro Cristina, annunciata poi finalista appunto. Così i due concorrenti sono stati costretti a spostarsi sull’Ultima Spiaggia dove ad attenderli c’era Nathaly Caldonazzo, che già aveva superato il televoto con Helena.

Quindi la domanda di rito ai naufraghi che finiscono ‘esiliati’: Ilary Blasi ha chiesto se Gian Maria Sainato e Alessandra volessero proseguire. Lei ha accettato, lui no. Ritirato in semifinale: “Io preferisco andare”, ha risposto Gianmaria. “No, rimani. Non mollare”, ha provato a convincerlo Enrico Papi ma invano. “Non ce la faccio, mi sento demotivato. Ho fame, mi manca mia mamma. Va bene così, mancano pochi giorni. E tanto di sicuro non vinco. Sono sempre arrivato ultimo”.

Gian Maria decide di non proseguire la sua avventura a pochi giorni dalla finale. Ve lo aspettavate? #Isola pic.twitter.com/v9KJ739Fw8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

E qui è scattata anche un piccola gaffe di Ilary Blasi che, prendendo un po’ in giro il naufrago, gli ha chiesto perché avesse questo “sensore” anziché “sentore”. E giù a ridere. “Va bene Gianmaria, te capisco”, ha concluso per poi aprire il televoto che ha sancito l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e il passaggio alla finale de L’Isola dei Famosi per Alessandra con il 68% contro il 32% per Nathaly, che ha lasciato ufficialmente l’Honduras ed è tornata in Italia.