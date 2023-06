È il giorno della semifinale dell‘Isola dei Famosi 2023. Venerdì 16 giugno torna il reality show condotto da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. La puntata va in onda questa sera dopo lo stop di lunedì, deciso a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta all’ospedale San Raffaele di Milano e che, ovviamente, ha cambiato tutto il palinsesto Mediaset.

Nella semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 i naufraghi rimasti in gara dovranno affrontare prove e prendere difficili scelte. Ci saranno anche tre eliminati, che così diranno addio al sogno di vincere l’edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Pamela Camassa è la prima finalista dell’Isola dei Famosi e verrà messa di fronte a una decisione importante che potrà cambiare il suo destino dei concorrenti.

Isola dei Famosi 2023, provvedimento in vista della semifinale

Marco Mazzoli sarà il protagonista di una sorpresa. L’amico e collega Fabio Alisei gli farà visita nella spiaggia dell’Honduras, dove ormai si trova da circa una settimana. Si saprà anche la sorte dei due naufraghi in nomination: Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Uno dei due concorrenti sarà eliminato grazie al voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, Sms.

Nel daytime di oggi c’è stato anche un nuovo provvedimento per in naufraghi dell’Isola dei Famosi. Lo spirito dell’Isola ha detto ai concorrenti di abbandonare la spiaggia col barchino e di trasferirsi. Quello non caricato sulla barca sarebbe andato perso e i concorrenti hanno dimenticato il telo parapioggia.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 sono stati portati sull’Isola di Sant’Elena e fin da subito sono arrivate le prime discussioni. Poi è arrivato il provvedimento dello spirito del’isola. La leader Pamela ha dovuto prendere una decisione: fuoco spento per 24 ore oppure passare il ruolo di leader alla sua nemica Helena Prestes, che è diventata leader fino alla semifinale.