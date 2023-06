Siamo in procinto di arrivare all’atto finale dell’Isola dei Famosi, ma nella penultima puntata in onda il 16 giugno su Canale 5 starebbe per arrivare una brutta notizia per Helena Prestes. Non se l’aspettava nessuno, ma le cose starebbero così e sarà dura cambiare tutto in poche ore. Una vera e propria bomba è stata sganciata dall’Italia e, quando giungerà fino in Honduras, la situazione sarà ancora più tesa e ci saranno certamente reazioni particolari.

A proposito di quanto succede all’Isola dei Famosi, su Helena Prestes è arrivata una durissima accusa di Gian Maria Sainato: “Mi auguro che da casa non la salvino. Manca un giorno solo alla puntata e mi auguro che esca. Spero che la gente non si faccia fregare dalla sua finta storia d’amore perché è pura finzione. Il pubblico deve sapere perché ha mentito a tutti. Lei ci ha detto che non lo ama. Si è sognata il suo ex la stessa sera che è arrivato Carlo”.

Isola dei Famosi, brutta notizia in arrivo per Helena Prestes

Ebbene sì, l’incubo all’Isola dei Famosi per Helena Prestes sta per concretizzarsi. In passato ha vissuto uno dei momenti più gioiosi con l’arrivo in Honduras di Nikita Pelizon, sua amica, ma con gli altri naufraghi non corre buon sangue. Oltre alle critiche di Gian Maria, ha subito attacchi pure da Andrea Lo Cicero e ha dei rapporti non buoni pure con Pamela Camassa e Cristina Scuccia. Quest’ultima è stata definita dalla modella una persona falsa.

In nomination sono finiti Helena e Gian Maria Sainato e solamente uno di loro resterà ancora sull’Isola e potrà continuare a sperare nel successo. Secondo il sondaggio di Novella 2000, che ha diffuso il risultato finale nella mattinata del 16 giugno, il pubblico ha deciso di premiare lui col 56% delle preferenze. Lei ha conquistato solamente il 44% dei voti e quindi sarebbe eliminata dal reality show. Ma bisognerà attendere il dato definitivo per capire se questa previsione sarà reale.

E ovviamente, come vi abbiamo detto in apertura di articolo, proprio tra i due a rischio eliminazione si sono vissuti i momenti di maggiore tensione e probabilmente continueranno fino a quando Ilary Blasi leggerà l’esito del televoto.