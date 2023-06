Nella serata di venerdì 16 giugno andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi, che era saltata lunedì scorso a causa della morte di Silvio Berlusconi. E in queste ore si è parlato moltissimo di Helena Prestes, sicuramente una delle concorrenti più in vista dell’attuale edizione e che è candidata alla vittoria. Anche se ciò che è venuto fuori nelle ultime ore potrebbe cambiare gli equilibri, dato che è stata accusata pesantemente da due compagni di avventura.

E all’Isola dei Famosi non si è discusso solo di Helena Prestes, la quale avrebbe mentito al programma e ai telespettatori, ma anche di Cristina Scuccia, la quale ha fornito nuovi dettagli sul suo amore segreto: “Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Però io avevo l’allergia quando c’era questa persona a giro. Ci siamo conosciute a lavoro, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase odio, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più spesso e ci siamo ritrovati”.

Leggi anche: “Non sapete una cosa sul mio amore”. E all’Isola dei Famosi Cristina Scuccia finalmente svela tutto





Isola dei Famosi, Helena Prestes accusata di mentire

Il primo a smascherare all’Isola dei Famosi Helena Prestes è stato il naufrago Gian Maria Sainato, che è stato chiarissimo come riferito dal sito Biccy: “Mi auguro che da casa non la salvino. Manca un giorno solo alla puntata e mi auguro che esca. Spero che la gente non si faccia fregare dalla sua finta storia d’amore perché è pura finzione. Il pubblico deve sapere perché ha mentito a tutti. Lei ci ha detto che non lo ama. Si è sognata il suo ex la stessa sera che è arrivato Carlo. Questa si sogna il suo ex, che lo ama. Questi due si conoscono da pochi mesi ed è stata lei a dirmelo”.

Infine, Sainato ha aggiunto: “Poi lei mi ha detto che non le piacciono affatto gli uomini più piccoli di lei. Lui ha 26 anni e lei 33 e questo è tutto. Quindi? Cos’è l’attore non riusciva a trovarlo con qualche anno in più di lei?”. Quindi, le critiche sono in riferimento alla sua relazione con Carlo Motta, con i sentimenti di Helena che non sarebbero veri. Ed è praticamente della stessa idea pure Andrea Lo Cicero, il quale ha confermato che la Prestes direbbe solo bugie.

Lo Cicero ha quindi esclamato, dialogando con Sainato: “Hai proprio ragione. Spero anche io che il pubblico abbia capito. Ma avete visto quell’abbraccio che si sono dati? Una cosa proprio finta. Tra loro era una roba fredda proprio durante la puntata. Poveraccio lui però”. Vedremo come replicherà l’amica di Nikita Pelizon.