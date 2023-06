Isola dei Famosi 2023, ci siamo. Poche ore e il pubblico di Ilary Blasi scoprirà il nome del vincitore di questa 17esima edizione del reality show che si porterà a casa il montepremi. L’appuntamento, in diretta, è per lunedì 19 giugno ovviamente in prima serata. I finalisti certi, nominati venerdì scorso, sono Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, mentre al televoto e dunque a rischio uscita sono Cristina Scuccia e Luca Vetrone. Uno dei due dovrà abbandonare subito la Palapa a un passo dal traguardo.

Nessuno dei naufraghi, però, sospetta il ritorno in gara di Alessandra Drusian. Durante la semifinale, infatti, ha battuto al televoto Nathaly Caldonazzo ed è rimasta da sola sull’Ultima Spiaggia senza che il resto del gruppo sapesse nulla. Non solo. Stando alle anticipazioni, i concorrenti riceveranno una sorpresa da parte dei loro cari. Dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell’Honduras.

Isola dai Famosi 2023 montepremi: quanti soldi al vincitore

Ma chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023? Secondo i bookmakers il vincitore sarà Marco Mazzoli. Le quote parlano chiaro: Eurobet dà Andrea Lo Cicero a 7.00, Alessandra Drusian a 6.00. Seguono, rispettivamente Cristina Scuccia e Pamela Camassa a 5.00 e 4.00. Marco Mazzoli, quotato a 1.35.

Pronostici identici anche dalla Snai che conferma al primo posto Marco Mazzoli, quotato 1.45. Anche un sondaggio lanciato dal sito di Novella 2000 dà Marco Mazzoli come vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il conduttore radiofonico sembra quindi destinato al trionfo, ma solo il verdetto che comunicherà Ilary Blasi in diretta ci darà la certezza.

A prescindere da chi si aggiudicherà la vittoria, a quanto ammonta il montepremi dell’Isola dei Famosi 2023? A ben 100mila euro, questa è la cifra anche se non proprio tutti andranno nelle tasche del vincitore. La metà, dunque 50mila euro, sarà infatti destinata a un’associazione di beneficenza a sua scelta. Proprio come accade al GF Vip.