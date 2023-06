Il conto alla rovescia per la finale dell’Isola dei Famosi 2023 è già partito. Lunedì 19 giugno, su Canale 5 in prima serata, Ilary Blasi e gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, condurranno l’ultima puntata del reality show . arrivato quest’anno alla diciassettesima edizione. Anche quest’anno, come sempre, sarà il televoto a decretare il vincitore o la vincitrice di questa edizione, che si porterà a casa il montepremi di 100mila euro.

Sei i finalisti della diciassettesima edizione dell‘Isola dei Famosi 2023. Oltre a Pamela Camassa, che si era accaparrata un posto in finale la scorsa settimana, sono in finale Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero (che è anche il leader della serata), l’ex suora Cristina Scuccia e Alessandra Drusian dei Jalisse, ripescata con il televoto dall’ultima spiaggia.

Isola dei Famosi 2023, la finale si svolgerà in Honduras

A rischio eliminazione a un passo dalla conclusione del programma ci sono Luca Vetrone e Cristina Scuccia. L’ex suora non sta riscuotendo troppa simpatia tra il pubblico a casa e quindi potrebbe essere proprio lei l’eliminata. a un passo dalla vittoria finale dell‘Isola dei Famosi 2023. Il montepremi per chi vince il reality è di 100mila euro. Ovviamente la cifra si va ad aggiungere la cachet che già viene dato al concorrente in base alla loro permanenza in Honduras.

Il contratto è in base alla notorietà del personaggio e in base a quanto resta in gioco. ma cosa accadrà durante la finale in onda lunedì 19 giugno? Nel corso delle 16 edizioni, la finale dell’Isola dei Famosi è andata in onda nello studio insieme alla conduttrice, agli opinionisti e agli ospiti. Lo scorso anno, invece, c’è stato un cambio di rotta.

Durante la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi la finale si è svolta in Honduras. La deisione è stata presa a causa delle direttive imposte a causa del Covid 19 e Nicolas Vaporidis è stato annunciato vincitore direttamente dalla spiaggia in cui si è giocato la vittoria con Luca Daffrè. Come spiegato in queste ore, anche quest’anno la finale dell’Isola dei Famosi si svolgerà in Honduras.