Isola dei Famosi 2023, sale l’attesa per la finale; quando mancano poche ore all’inizio della puntata ecco che arriva una notizia che non farà felici i fan del programma. Intanto Ilary Blasi e Alvin guardano al cielo. Pregano di essere premiati con gli ascolti e che il meteo li assista. A dare notizia di una possibile criticità era stato proprio l’inviato in Honduras. Alvin aveva infatti scritto: “Domani finale, oggi le prove. Però le previsioni non sono per niente belle. Oggi si sta già iniziando ad annuvolare, mare grosso”.

>“Lo hanno deciso dall’Italia”. Isola dei Famosi, la notizia a poche ore dalla finale

“E le previsioni per domani non sono buone. E quindi ci stiamo preparando per questo”. In caso di tempesta, di mare grosso e altri problemi, sarà complesso tenere le redini di una puntata ma sembra che la situazione sia in via di miglioramento. A migliorare non è il clima emotivo, ne sa qualcosa l’ex campione di rugby Andrea Lo Cicero preso di mira sui social. “Misogino, sessista, maleducato, bugiardo, pessimo esempio per chi lo vede in tv” ha scritto un’utente.





Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia a rischio eliminazione

Che poi ha aggiunto: “Mobbing continuo ad Helena è antipedagogico e offensivo per tutte le donne che con il suo comportamento le ha maltrattate e trascurate. E la cosa più grave è che le altre donne dell’isola lo hanno sostenuto come la falsa Cristina, che con tutto il suo parlare di umanità non si è degnata di consolare e preoccuparsi degli altri”. Parole dure che sicuramente influiranno sulla decisione del pubblico.

Ma almeno di una cosa Andrea Lo Cicero è certo: nella cinquina finale lui ci sarà. Chi rischia di tornare a casa prima del giudizio conclusivo è Cristina Scuccia, al ballottaggio con Luca Vetrone per un posto. Lo fa sapere Novella 2000 che scrive come: “In questi giorni abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare”.

“A risultare il più votato è stato così Luca Vetrone, che ha ottenuto il 60% dei voti, contro il 40% dei voti di Cristina Scuccia”. Insomma, per l’ex suor Cristina le cose non sembrano mettersi bene, staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore quando ogni indiscrezione lascerà posto ai fatti. Intanto sui social è partita una mini rivolta con i fan di Cristina che invitano sovvertire il pronostico convinti del fatto che l’ex suora meriti la finale.