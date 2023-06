La finale dell’Isola dei Famosi a rischio. Giungono brutte notizie dall’Honduras e stasera la puntata che decreterà il vincitore dell’edizione 2023, è molto dubbia. Ma cosa sta succedendo? C’è da dire che non è stata senza dubbio l’edizione dei record. Un calo fisiologico degli ascolti, forse per colpa delle poche dinamiche createsi tra i naufragi, forse per i tanti abbandoni dovuti ad infortuni. Ma anche fatti esterni che hanno comportato delle piccole rivoluzioni di palinsesto, come la morte di Silvio Berlusconi, tanto per citare la più recente.

Insomma, questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi, non è stato apprezzato come negli anni precedenti, in fatto di share. Non solo, ora si scopre che la finalissima potrebbe saltare per un grave problema meteo. A raccontare cosa sta succedendo è chiaramente il più informato, ovvero Alvin. L’inviato di Ilary Blasi ha raccontato infatti, tramite una diretta Instagram, di essere molto preoccupato per le sorti della puntata.





La finale dell’Isola dei Famosi a rischio

Sembra infatti che le condizioni meteo della zona siano alquanto proibitive. Alvin ha quindi scritto: “Domani finale, oggi le prove. Però le previsioni non sono per niente belle. Oggi si sta già iniziando ad annuvolare, mare grosso. E le previsioni per domani non sono buone. E quindi ci stiamo preparando per questo”. In caso di tempesta, di mare grosso e altri problemi, sarà complesso tenere le redini di una puntata con un meteo così averso.

Tuttavia i sei finalisti sembrano abbastanza tranquilli, dice l’inviato Mediaset. Non è chiaro come riusciranno a fare le ultime prove, ad esempio in acqua, se il tempo non lo permetterà. E Alvin continua: “Facciamo la finale con il sole? No. Poi non è mai detta l’ultima parola, però le previsioni sono piuttosto catastrofiche. Quindi vedremo, sarà un’avventura anche domani”.

Chi vincerà secondo i soliti bookmakers? Come sempre, al primo posto c’è sempre Marco Mazzoli. Poco sotto lui ci sono anche Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian. C’è da dire che quest’ultima, tuttavia, Quest’ultima si trova attualmente sull’Ultima Spiaggia da sola.

