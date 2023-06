Isola dei Famosi, Luca Vetrone contro Helena Prestes. Per molto tempo la naufraga si è ritrovata sola contro tutti in Honduras. Il suo atteggiamento ha indispettito gli altri concorrenti del reality. Specialmente Pamela Camassa non le ha mandate a dire: “Non credo a niente di questo suo nuovo comportamento. Fa la vittima e la buona ora, ma nulla di quello che dice mi convince. Voi fate quello che volete, ma io rimango della mia idea coerente”.

Tra le due ci sono state diverse discussioni, addirittura Helena ha accusato Pamela di aver fatto separare il suo attuale compagno con l’ex, cosa peraltro non vera. Recentemente Gian Maria Sainato ha accusato la modella: “Spero che la gente non si faccia fregare dalla sua finta storia d’amore perché è pura finzione. Il pubblico deve sapere perché ha mentito a tutti. Lei ci ha detto che non lo ama”. Ora è venuto a galla un altro duro scontro, stavolta tra Luca e Helena.

Leggi anche: “Perché deve uscire Helena”. Isola dei Famosi 2023, l’accusa è pesante: “Ha mentito a tutti”





Luca Vetrone spara a zero su Helena Prestes

Nuova discussione tra Pamela Camassa e Helena Prestes. La compagna di Filippo Bisciglia ha accusato la modella brasiliana di insultare gli altri naufraghi. Ad un certo punto è intervenuto anche Luca Vetrone che ha dichiarato: “Io credo che se lei fosse stata più furba avrebbe ammesso di essere stata sgamata e forse ci saremmo passati sopra. Ma forse… perché sappiamo bene, almeno io so, che tipo di ragazza è…”.

Quel “so che tipo di ragazza è” ha provocato diverse polemiche. Molti spettatori si chiedono cosa intendesse dire Luca. In ogni caso l’insinunazione appare davvero pesante. Inoltre molti hanno notato il comportamento del naufrago: c’è chi lo accusa di essere andato a provocare Helena mangiando vicino a lei la cioccolata.

Luca bruttissima persona , è andato appositamente vicino ad Helena per istigarla sapendo che Lei stava male nel vedere loro mangiare cioccolato…che schifo #isola pic.twitter.com/eo8g0BjnPk — Vilma Bottasso (@bottasso_vilma) June 15, 2023

Gli spettatori hanno così commentato sui social: “Ha detto ‘Andiamo a mangiare la cioccolata davanti a Helena’. Eccolo qua il cosiddetto ‘bravo ragazzo’ […] mancando di personalità si espone unicamente perché ci sono altri che lo fanno prima di lui e lui li imita”. E ancora: “Cosa voleva far intendere con ‘sappiamo che ragazza è’? Frase davvero brutta!”. E voi cosa ne pensate?

“Roba indicibile”. Isola dei Famosi 2023, bomba Corinne Clery su Cristina Scuccia