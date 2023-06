Corinne Clery sgancia la bomba su Cristina Scuccia. L’Isola dei Famosi si avvia a vivere la sua fase finale. Nei giorni scorsi i naufraghi sono stati costretti a lasciare la spiaggia col barchino e trasferirsi. Inoltre Pamela Camassa, prima dei finalisti, ha dovuto lasciare il ruolo di leader alla nemica Helena Prestes. Inoltre sono stati forniti degli specchi in modo da consentire ai concorrenti di vedere coi loro stessi occhi quanto sono cambiati fisicamente.

Tra i più scioccati c’è stato Marco Mazzoli che ha esclamato: “Beppe Vessicchio! Sono invecchiato di 50 anni. Mia moglie mi vorrà ancora?”. Tra l’altro c’è stata anche una brutta sorpresa per Cristina Scuccia. L’ex suora ha chiesto alla produzione di farle sapere notizie sulla persona alla quale è particolarmente legata. Si trova in Spagna e prima del reality vivevano insieme. Ma da questa persona misteriosa non è arrivato nessun messaggio. Oltre tutto adesso contro Cristina ci sono anche le dichiarazioni di Corinne Clery.

Leggi anche: “Cristina, mi dispiace”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi è costretta a farlo: la comunicazione arriva in diretta





Corinne Clery a bomba su Cristina Scuccia

Intervistata all’Isola Party Corinne Clery ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cristina Scuccia svelando dettagli inediti sull’esperienza in Hondurars: “Attriti? Io non impazzisco per Cristina. Se è un po’ stratega? Oddio no, non un po’, ma tantissimo stratega. Poso dire tutto quello che voglio? Lei è una molto determinata ad arrivare, non so dove, ma ad arrivare da qualche parte. Lei è una che va dove tira il vento e guarda cosa le conviene”.

Corinne ha poi aggiunto: “Voi la vedete così dolce in diretta, ma con noi non voleva parlare, era sempre di cattivo umore. Io tutte le mattine cercavo in maniera carina di approcciarmi. Lei zero e uno ci rimane male, soprattutto da un’ex suora. Zero empatia, non chiedeva mai come stavamo o come andava. Quando ci avvicinavamo diceva che non voleva dire nulla, che le dava fastidio che le facessimo troppe domande. Alla fine basta, poi uno tira le somme”.

Corinne Clery sincera, anzi SINCERISSIMA su Cristina Scuccia 🔥



Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta con noi!



Seguite QUI e ORA la direttahttps://t.co/W6Db3v7v6t #Isola pic.twitter.com/WtE5lMa6lt — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

“Io vedo quello che devo vedere – dice ancora Corinne Clery – e ho notato tante piccole cose. Ho anche visto cose che mi hanno fatto pensare che era meglio che non fosse più suora. E forse lei lo sa che è meglio! Però non ha mai avuto il coraggio di rivelarlo. Perché lei è molto dura e indirizzata alle piccole pillole di saggezza che dava ogni tanto. Questo per tenere la curiosità su di lei. E sta facendo tutto bene, sta riuscendo nel suo scopo. Mantiene la curiosità, ma non dice davvero nulla. Se non fosse stata suora non avrebbe incuriosito nessuno. Quindi non può arrabbiarsi se uno le chiede del passato. Come se a me facessero domande sulle mie commedie anni 80, certo ho fatto quei film, ne vado fiera e ne parlo”.

Infine Corinne fa un’altra rivelazione: “Come mai Cristina ha mollato Helena? Quando ha visto che era una ragazza difficile si è allontanata. Poi Helena era la più bella in assoluto de L’Isola e le donne rosicavano tutte”.

“Non sanno ancora nulla”. Isola dei Famosi, per i naufraghi sarà uno choc: non se l’aspettano minimamente