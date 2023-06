Filippo Bisciglia contro Marco Mazzoli e Lo Zoo di 105. Dopo la finale dell’Isola dei Famosi andata in onda il 19 giugno 2023, l’uomo, che è anche il compagno di Pamela Camassa, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social. Il motivo è uno, la vittoria (super annunciata) di Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi. Il conduttore di Temptation Island si è quindi spostato su Instagram per fare il punto della situazione sulla non-vittoria della sua Pamela. L’uomo infatti ha decido di attaccare duramente quello che secondo lui è il motivo per cui ha vinto Marco Mazzoli, ovvero lo Zoo di 105.

Filippo allora rivolto ai suoi fan dice: “Stanno decidendo tutto loro”. Anche secondo i suoi follower la potenza di fuoco del programma radiofonico è senza precedenti e ha modo di cambiare le sorti anche di un reality show. A questo punto, Filippo Bisciglia, sempre sui social, ha spiegato: “Sta decidendo tutto lo Zoo, ragazzi. Stanno facendo tutto loro e quindi, bravi. Complimenti per quello che state facendo, daje”.





E quella che sembrerebbe a primo acchito solo una frase distensiva su Marco Mazzoli in realtà nasconde anche qualcos’altro. Come hanno notato in tanti infatti, Filippo ha anche manifestato dell’amarezza facendo notare che la compagna Pamela Camassa non si è resa conto del cinismo del quale lei è rimasta vittima. Bisciglia dice: “E Pamela, poi, vorrebbe anche che vincesse Marco”.

C’è da dirlo, Filippo non è proprio riuscito a mandare giù questo piccolo dettaglio sulla faccenda e crede che le pressioni che ci sono state dal gruppo dello Zoo di 105, siano state fondamentali per la vittoria di Marco Mazzoli. C’è da dire poi che Pamela è stata sempre in cima alla classifica, se non ci fosse stato Mazzoli e il suo Zoo dietro, fa capire Filippo Bisciglia, sarebbe stata lei a vincere, perché è la preferita del pubblico.

Una vicenda che ricorda per certi versi Fedez a Sanremo. Ricorderete quando Chiara Ferragni ha chiesto ai tantissimi follower di votare per il suo Federico, facendolo arrivare al secondo posto della classifica. La domanda che sorge spontanea è: “è giusto che chi ha un così vasto numero di follower si batta con chi ne ha meno?”. Però a questo punto si sarebbe dovuta chiamare L’isola degli sconosciuti.

