Un matrimonio vip a sorpresa arrivato dopo 15 anni d’amore e un figlio di 6 anni e mezzo. A rivelare lo scoop il settimanale Diva e Donna dopo che per anni la coppia era andata ripetendo che non sarebbe mai salita all’altare. Pochi mesi fa, nel corso di un’intervista, il compagno aveva dichiarato: “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo davvero pensato, iniziando anche a organizzare qualcosa”.

“Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più parlato seriamente. Sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di lei Al momento è come se fossimo già sposati. Ho smesso di chiedermi quando saranno le nozze”. Parole cui avevano fatto eco quelle di lei. “Non mi la mento: io e lui stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso”.





Serena Rossi sposa a sorpresa, ha detto sì a Davide Devenuto

A quanto pare Davide e Serena Rossi devono averci ripensato. Scrive Diva e Donna: “Dopo 15 anni d’amore l’attrice di “Mina Settembre” ha sposato il suo Davide Devenuto a Roma: la coppia si era conosciuta nel 2008 sul set di “Un posto al sole”. In queste immagini esclusive, che fanno parte di un servizio più ampio che potete trovare solo sul numero di “Diva e donna” in edicola da domani, Serena, in abito bianco e con il bouquet, e Davide fanno festa davanti alla chiesa con i loro ospiti e con il figlio Diego”.

Una sorpresa bomba per i fan di Serena Rossi, sempre più lanciata nel mondo del cinema e della televisione. Una carriera in costante ascesa. Dopo un esordio teatrale in C’era una volta…Scugnizzi, diventa nota al grande pubblico grazie alla soap opera Un posto al sole, in cui interpreta il ruolo di Carmen. Ha successivamente portato avanti una carriera come attrice e doppiatrice sia a livello cinematografico che in molti altri prodotti televisivi.

Dal 2006 ha intrapreso anche a una carriera discografica che talvolta si affianca a sue prove attoriali, come in Un posto al sole o Io sono Mia, o di doppiaggio, come in Frozen – Il regno di ghiaccio. Debutta come conduttrice televisiva nel 2017 con il programma Detto fatto, continuando occasionalmente a vestire tali panni anche negli anni successivi. L’ultimo clamoroso successo in tv è Mina Settembre, al cinema invece Diabolik dove ù interpreta il personaggio di Elisabeth Gay nel film dei Manetti Bros.