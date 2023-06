Temptation Island 2023 prime segnalazioni sui concorrenti. Da qualche giorno vi stiamo raccontando del lavoro di Filippo Bisciglia e del suo staff per preparare al meglio l’imminente edizione dell’Isola delle Tentazioni. Nel reality, come sapete, diverse coppie testano il loro legame tra tentatori e tentatrici. I primi concorrenti si sono già presentati e il pubblico come sempre ha commentato parecchio.

Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittoria e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel sono le coppie di Temptation Island annunciate fino ad ora. I primi stanno insieme da 7 anni e per il pubblico sono loro i più ‘trash’: “A gennaio 2023 – spiega Gabriela – ho scoperto che lui si era iscritto, di nascosto, sopra unsito di incontri. Però, per sbaglio, il cretino, dà il mio numero e mi arriva un messaggio su Whattsapp con scritto ‘Ciao stasera ci dobbiamo vedere…’. Ma poi che scemo a stento sa l’italiano e si faceva chiamare American Boy“. Ora fioccano le segnalazioni sui concorrenti.

Leggi anche: “Loro sono i più trash”. Temptation Island 2023, svelata la prima coppia ufficiale: chi sono Gabriela e Giuseppe





Le segnalazioni sui concorrenti di Temptation Island

Qualcuno ha contattato Deianira Marzano e le ha confidato che uno dei concorrenti di Temptation è solito lasciare la fidanzata e inviare foto ad altre ragazze. Ora arriva un’altra segnalazione e non sappiamo se si tratti sempre della stessa persona oppure la voce riguardi un altro concorrente. Fatto sta che anche in questo caso si tratta di un’indiscrezione, come dire, parecchio interessante…

Stavolta a parlare è Amedeo Venza. L’esperto di gossip e tv ha rivelato che uno dei prossimi concorrenti di Temptation Island ha già l’intenzione di lasciare la sua fidanzata. Pare che l’uomo abbia confidato ai suoi amici questa sua volontà. Ma non è tutto.

Sembra infatti che la persona in questione non solo abbia voglia di lasciare la compagna, ma che l’abbia già tradita in diverse occasioni. Questo quanto riportato da Venza: “Le riprese sono iniziate e all’interno delle coppie c’è un ‘fidanzato’ che avrebbe confidato ai suoi amici più ‘fidati’ che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata perché tanto la tradiva spesso anche fuori“. Non c’è che dire, in attesa della prima puntata di lunedì 26 giugno Temptation Island già fa discutere…

Temptation Island, Alessia e Davide sono la seconda coppia ufficiale: chi sono