Temptation Island ritorna in televisione. Dopo 11 edizioni il reality delle tentazioni è pronto per tornare in onda dal 26 giugno 2023 su Canale 5, sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia. Le riprese sono già iniziate lo scorso 9 giugno nelI’Is Morus relais in Sardegna. Lo scopo dell’avventura è mettersi alla prova davanti a tentatori e tentatrici che condivideranno il resort con loro.

>“Silvio starà sorridendo”. Maria De Filippi, il gesto per Berlusconi il giorno dopo il funerale

All’interno di Temptation Island le coppie che partecipano non sono sposate e non hanno figli insieme. “L’estate si avvicina! È tempo di mettere alla prova il proprio amore, è tempo di partire per un viaggio… Il viaggio nei sentimenti di #TemptationIsland 🌴 PROSSIMAMENTE SU CANALE 5!”, si leggeva qualche giorno fa sull’account ufficiale di Temptation Island.

Leggi anche: “C’è anche lui”. Temptation Island 2023, l’ex scelta di UeD è dentro. Si è appena saputo





Temptation Island, svelata la seconda coppia ufficiale: chi sono Davide e Alessia

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la prima coppia del reality. Sono Gabriela e Giuseppe, stanno insieme da 7 anni, ma qualcosina sembra non andare nel verso giusto, visto che lei per lui ha rinunciato a tutto, comprese le amiche. “Ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola”. Poi Gabriela ha scoperto che Giuseppe si era iscritto a un sito di incontri.

La seconda coppia di Temptation Island è composta da Davide e Alessia. A chiamare il reality è stata la fidanzata: Sono Alessia ho 32 anni e sono fidanzata con Davide da 11 anni, scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione con una persona per circa due anni, molto più grande di me”, ha raccontato Alessia.

Il video di presentazione di Temptation Island è proseguito e Alessia ha spiegato: “A giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto, io in quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Davide è intervenuto e anche lui nel video di presentazione di Temptation Island ha raccontato come sono andate le cose una volta scoperta la fidanzata: “Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo questa storia per un anno e mezzo, decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonare Alessia e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto, perché quando la guardo negli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito”.