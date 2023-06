Temptation Island 2023, dopo lo scoop sull’ex concorrente del GF Vip ora arriva quello sull’ex scelta di UeD. Sempre nel cast dei single. Secondo quanto svelato in questi mesi, infatti, le coppie che quest’anno abiteranno nell’Is Morus Relais dovrebbero essere tutte sconosciute ai telespettatori di Canale 5. Discorso diverso per tentatrici e tentatori e infatti era già uscite ala notizia che ci sarebbero stati volti provenienti dal famoso dating show di Maria De Filippi. Ma l’ex gieffino alla fine non ci sarà.

Nei giorni scorsi si era parlato della presenza di Gianluca Costantino, ex protagonista del GF Vip 6 ma proprio nelle scorse ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha condiviso il rumor secondo cui sarebbe stato fatto subito fuori dal cast. Motivo? Spoilerando la sua presenza avrebbe violato il regolamento di Temptation Island 2023. E suonano allora diverse le parole di Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, subito dopo l’uscita della notizia.

Temptation Island 2023, c’è pure l’ex scelta di UeD

“Gli spoiler prima che inizi un programma tv sono ad unico vantaggio di chi li scrive. A totale svantaggio del protagonista”, ha scritto il braccio destro di Maria De Filippi non appena il nome di Gianluca Costantino come presunto tentatore ha iniziato a girare. Ma arriviamo allo scoop di oggi che invece riguarda un ex protagonista di UeD.

Ex corteggiatore e pure scelta: nel cast di Temptation Island 2023 c’è Daniele Schiavon, spiffera Alessandro Rosica tra le Storie di Instagram. Noto al pubblico di Maria De Filippi per essere stato la scelta dell’ex tronista Giulia Quattrociocche. Il giovane dovrebbe essere tra i tentatori di questa nuova edizione del docu reality che partirà il prossimo 26 giugno.

La scelta di Giulia Quattrociocche a UeD risale al 2019, dopo un percorso durato pochi mesi. Ma già a primavera del 2020 la rottura: era stato rporpio Daniele Schiavon ad annunciarla, precisando sempre che non c’è mai stato un tradimento. Ad oggi l’ex tronista è mamma di due figli avuti dal compagno Manuel. Lui, a quanto si dice, lo ritroveremo nel programma condotto da Filippo Bisciglia.