Nuovi falò di confronto per la nuova edizione Temptation Island. Il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sta per tornare con l’undicesima edizione su Canale 5. Anche quest’anno le coppie verranno messe alla prova dalla presenza di tentatori e tentatrici e dovranno capire se restare insieme o lasciarsi. Come detto, a moderare e aiutare le coppie nel difficile percorso tra i sentimenti ci sarà nuovamente Filippi Bisciglia.

Temptation Island torna in prima serata a partire dal 26 giugno 2023, mentre le registrazioni cominceranno il 9 giugno 2023. Anche quest’anno le puntate previste sono sei e come gli scorsi anni le vicende amorose delle coppie e dei tentatori e tentatrici si svolgeranno nel resort Is Morus in Sardegna.

Leggi anche: “Mi sei mancata vita mia”. Temptation Island, colpo di scena: sono tornati insieme





Gianluca Costantino silurato da Temptation Island

Ancora non sono state diffuse le identità delle coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island. La produzione ha cercato persone tra i 20 e i 35 anni, non sposati e senza figli in comune. Le coppie previste per la nuova edizione del programma ideato e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi sono sette, dunque un numero in più rispetto alle coppie che hanno partecipato alle scorse edizioni.

Qualche giorno fa, gli esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano, avevano diffuso la notizia dell’arrivo dell’ex concorrente del Grande Fratello vip 6 Gianluca Costantino tra i tentatori della prossima edizione di Temptation Island. “SCOOP – Il 6 a Cagliari iniziano le riprese di Temptation. Vi diamo il nome di uno dei tentatori”, si leggeva nella Storia Instagram di entrambi.

Personal trainer e modello, classe 1988 di Genova, Gianluca Costantino ha fatto parlare di sé nella Casa più spiata d’Italia lo scorso anno. Ora però Alessandro Rosica lancia un altro scoop: “L’ex gieffino Gianluca Costantino silurato all’ultimo da Temptation Island. Mentre i suoi colleghi sono partiti e hanno cominciato le registrazioni oggi, lui è stato silurato all’ultimo”. Secondo Rosica, Gianluca Costantino sarebbe stato sulirato per aver violato il regolamento avendo rivelato la sua presenza nel reality show.