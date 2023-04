Lasciati e poi ripresi: la coppia di Temptation Island 2021 è tornata insieme. Alla fine del docu-reality di Canale 5 sembravano aver ritrovato la sintonia: dopo il terzo falò di confronto, i due avevano deciso di uscire insieme dal programma e di continuare la loro storia. Spente le telecamere e tornati a casa, poi, hanno continuato a vivere il loro amore pur rimanendo attivi su Instagram. Ed è stato lì che, a settembre scorso e dopo circa 4 anni di storia, hanno reso nota la rottura per “tanti motivi e molto privati”.

Proprio come oggi, anche allora era stata la ex protagonista di Temptation Island a dare l’annuncio ai fan: “I motivi sono tanti e molto privati, quindi vi chiedo gentilmente di non chiedere il perché non stiamo più insieme. Non si tratta di tradimenti, nulla del genere. Tutte le coppie dopo diversi anni di relazione, soprattutto convivendo, possono avere dei problemi, dei periodi di crisi, ma per superare questi periodo c’è bisogno di tanta buona volontà da entrambe le parti”.

Temptation Island, i due protagonisti sono tornati insieme

“Ci ho provato con tutta me stessa a salvare questa storia, non sono una persona che si arrende facilmente, sono una persone che combatte sempre, soprattutto per amore e soprattutto se in quell’amore ci crede davvero”. E si diceva anche molto dispiaciuta Floriana per come era finita con Federico.

“Avevamo tanti progetti insieme, eravamo già una famiglia io, lui e la piccola Chloe. Ma ogni tanto bisogna tornare lucidi, ragionare con la testa e non con il cuore, mettere un punto quando serve”, la conclusione dell’ex Temptation Island. E oggi, a qualche mese da quella Storia Instagram, è ancora lei, Floriana, ad aggiornare i fan.

Questa volta con una bella notizia: i protagonisti della nona edizione del programma di Maria De Filippi sono tornati insieme. L’annuncio è stato dato con la foto di un bacio pubblicato sul profilo social di lei. Che sotto lascia solo un cuore nero. “Quanto mi sei mancata vita mia”, è il commento di Federico, che lascia intendere quindi il ritorno di fiamma. Anche Luciano Punzo, altro ex volto di Temptation Island commenta: “Sono contento per voi”.