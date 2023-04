“Dobbiamo dirlo”. Temptation Island, decisione definitiva di Mediaset: la notizia è arrivata poco fa

Da qualche giorno sulle reti Mediaset sta passando il promo della prossima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che ritorna in tv dopo lo stop dello scorso anno per la gioia dei tanti fan del programma. Infatti lo scorso anno è andato in onda Ultima fermata che nelle intenzioni avrebbe dovuto sostituire il reality, ma non ha fatto breccia nel cuore degli spettatori che sono molto legati alle vicende delle coppie che mettono alla prova delle tentazioni il loro amore.

Già si fanno i nomi di possibili coppie che potrebbero prendere parte a Temptation Island: si tratta di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che dopo il GF Vip 7 stanno vivendo la loro storia nella quotidianità lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. A riportare questo rumor è stato il sito Blastingnews, ma per ora non abbiamo dichiarazioni ufficiali da parte della nuova coppia. Probabile che Mediaset possa puntare su una coppia molto conosciuta dal pubblico.

Temptation Island 2023 anticipazioni: va in onda tra giugno e luglio

Il portale Tv Blog ha svelato alcune anticipazioni della nuova edizione di Temptation Island: “Non era ancora certo il periodo di messa in onda di Temptation Island – si legge sul sito -. Si era parlato dell’estate, tradizionale periodo di questo programma, ma si era vociferato anche di una messa in onda autunnale. Ebbene Temptation island 2023 andrà in onda ancora in estate, fra giugno e luglio. In autunno, da settembre, come anticipato sempre da queste colonne, il tradizionale appuntamento con il reality show di Canale 5 del lunedì è con una nuovissima edizione del Grande Fratello”.

Con grande probabilità sarà Filippo Bisciglia il conduttore dell’edizione 2023 di Temptation Island. “Si era parlato di un cambio della guardia alla conduzione di Temptation island 2023, ma evidentemente è prevalsa la linea nel gruppo di comando di questa produzione che “chi lascia la via vecchia per la nuova, sa ciò che lascia ma non sa ciò che trova””, scrive ancora il portale Tv Blog.

I casting sono ancora aperti e per scoprire le coppie che parteciperanno al reality ci vorrà ancora del tempo. Il pubblico è impaziente e vorrebbe già sapere i nomi dei nuovi protagonisti, dei tentatori e delle tentatrici. In passato diversi protagonisti del mondo della tv hanno messo alla prova il loro amore a Temptation Island. È stato il caso ad esempio di Riccardo Guarnieri all’epoca della relazione con Ida Platano. Oppure di Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, le cui strade poco dopo il programma, ma sono stati spesso ospiti in altri reality e trasmissione televisive.