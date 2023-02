Che fine ha fatto Filippo Bisciglia? L’ex concorrente del Grande Fratello e conduttore di Temptation Island manca dalla televisione da oltre un anno. In una intervista rilasciata a Nuovo ha parlato anche del futuro del reality delle tentazioni. Qualche mese fa la decisione di Mediaset sul ritorno in televisione di Temptation Island.

La conferma ufficiale era arrivata per bocca dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il quale aveva tenuto un’importante conferenza stampa. La notizia era stata poi rilanciata immediatamente su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela. Ora, però, è lo stesso Filippo Bisciglia a fare il punto.

Filippo Bisciglia, che fine ha fatto? L’intervista del conduttore

Che fine ha fatto Filippo Bisciglia. Come detto, Berlusconi aveva confermato il ritorno di Temptation. “Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno di Temptation Island estate 2023. Slitta La Talpa”, aveva twittato il giornalista Giuseppe Candela. Ora è proprio Filippo Bisciglia a parlare del suo futuro: “Sto aspettando di capire se Mediaset voglia riprenderlo in mano davvero, come ha fatto intendere di recente Pier Silvio. Non ho ancora la conferma al cento per cento, però è chiaro che mi piacerebbe tornare con una nuova edizione”.

Nonostante la temporanea (?) cancellazione di Temptation Island, Filippo Bisciglia era a un passo dalla conduzione in prima serata: “Ero andato molto vicino alla conduzione di un programma in prima serata, ma alla fine hanno scelto un’altra persona. Pur essendo fermo da oltre un anno, devo dire che ho avuto diverse proposte interessanti, tra cui offerte di varie reality. Questo mi rassicura, vuol dire che non si sono dimenticati di me!”, ha detto il conduttore. Ma che fine ha fatto Filippo Bisciglia?

Filippo Bisciglia è diventato famoso grazie al Grande Fratello, poi è diventato uno dei collaboratori più stretti di Maria De Filippi. “Voglio continuare in questo ambito. – ha spiegato ancora – Vengo da un periodo d’oro dove, grazie alle tante serate fatte negli, sono riuscito a mettere qualcosa da parte e questo mi ha consentito di poter scegliere di stare fermo, aspettando l’occasione giusta. Comunque non sono uno che, pur di essere in televisione, accetterebbe qualsiasi cosa”.