“Dicono che Maria De Filippi…”. Filippo Bisciglia, novità top: dai retroscena spunta il suo nome

Quest’estate non è andato in onda Temptation Island, il reality delle tentazioni proposto da Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha parlato della necessità di sperimentare alcune novità, spiegando così il motivo per cui Temptation è stato cancellato nella programmazione di questa estate. Nonostante ciò, va precisato che non si tratta di un addio definitivo al reality delle tentazioni. Potrebbe tornare nei prossimi anni.

Alla conduzione dei Temptation Island c’è stato fino allo scorso anno Filippo Bisciglia che si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello. Da lì è partita la sua carriera che lo ha visto grande protagonista a Tale e Quale Show e soprattutto volto e voce narrante di Temptation Island. Per lui un’estate senza grossi impegni lavorativi nella quale si sta dedicando al relax in attesa dei prossimi impegni in tv. Impegni che potrebbero arrivare anche presto.





Filippo Bisciglia a La Talpa nel ruolo di inviato: l’indiscrezione

Infatti, stando a quanto riporta Amedeo Venza su Instagram, per Filippo Bisciglia potrebbero schiudersi le porte de La Talpa nel ruolo di inviato. Pare che Maria De Filippi stia pensando proprio a lui per questo reality. La conduttrice negli anni ha mostrato di tenere molto in considerazione Filippo Bisciglia affidandogli la conduzione di Temptation Island e consentendogli di partecipare ad Amici Vip.

“La Talpa, Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island, il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!”: è quanto scrive Amedeo Venza. Nel frattempo continuano a circolare indiscrezioni su chi condurrà La Talpa. Nelle ultime ore Simona Ventura ha smentito la notizia sulla sua presenza nel programma.

Dopo una prima edizione non troppo felice di Ultima Fermata, sembra che per il momento Simona Ventura non replicherà la sua esperienza in conduzione ai programmi di Maria De Filippi. La risposta della conduttrice sulla questione è arrivata su Twitter. “Non se ne parla”, ha messo nero su bianco “Super Simo” rispondendo ad un tweet di indiscrezioni. Per il momento l’unica conferma che la riguarda è la seconda edizione di Citofonare Rai 2, il programma che che conduce con Paola Perego.

