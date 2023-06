“Silvio starà sorridendo”. Maria De Filippi, il gesto per Berlusconi il giorno dopo il funerale

Maria De Filippi ha preso in parola la volontà di Silvio Berlusconi, il gesto è arrivato subito dopo i funerali dell’ex premier. Ieri, dopo una cerimonia particolarmente commovente al Duomo, il figlio Pier Silvio aveva abbracciato idealmente tutta Mediaset raccontando aneddoti e volontà del padre. “Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza”, ha detto Pier Silvio all’interno dello studio 20 di Cologno Monzese dove i dipendenti hanno atteso il suo arrivo”.

“Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati”, ha aggiunto il secondogenito dell’ex premier nel discorso improvvisato. “Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”.





Maria De Filippi, subito al lavoro dopo i funerali di Silvio Berlusconi

Questo, secondo il figlio, il modo migliore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, continuando sulla strada da lui tracciata in questi anni. E Maria De Filippi non ha perso tempo. Maria De Filippi è sbarcata oggi in Sardegna dove sta preparando la nuova edizione di Temptation Island in partenza nei prossimi giorni. Una scelta nella quale molti hanno letto la volontà di rendere omaggio a Silvio Berlusconi “che starà sorridendo” nel modo che più a lui avrebbe fatto piacere.

Maria De Filippi, del resto, aveva dato già prova di questo suo desiderio arrivando in Duomo, al funerale di Berlusconi, con una camicia bianca: un n outfit poco consono per un funerale ma che nascondeva un profondo significato. Silvio Berlusconi diceva sempre alle donne che lavoravano in Mediset di vestirsi di bianco e possibilmente di avere i capelli biondi.

Queste le dichiarazioni della giornalista Elena Guarnieri come riportato dal sito Gossip e Tv: “Credo che l’abbia fatto pensando a lui”. Non ci sono ufficialità in merito a questa scelta della conduttrice di Uomini e Donne e Amici, ma sembra proprio che le cose siano andate veramente in questo modo.