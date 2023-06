Ci siamo, Temptation Island 2023 sta per iniziare. Lunedì 26 giugno, dopo un anno di assenza, il reality ripartirà in prima serata su Canale 5. A condurre lo show ci sarà ancora lui, Filippo Bisciglia che in questi giorni sta seguendo la compagna Pamela Camassa all’Isola dei Famosi. Se quella è l’isola della sopravvivenza e delle liti questa è l’isola delle tentazioni. E allora andiamo a scoprire la prima coppia della nuova edizione: il video sta facendo il giro del web.

Giusto un paio di giorni fa il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island aveva pubblicato un post: “L’estate si avvicina! È tempo di mettere alla prova il proprio amore, è tempo di partire per un viaggio… Il viaggio nei sentimenti di #TemptationIsland 🌴 PROSSIMAMENTE SU CANALE 5!”. Ebbene ora si scopre la prima coppia del reality. Sono Gabriela e Giuseppe, stanno insieme da 7 anni, ma qualcosina sembra non andare nel verso giusto…

La prima coppia di Temptation Island si presenta: le reazioni sul web

Gabriela racconta che lei e Giuseppe stanno insieme da 7 anni e che per lui ha dovuto rinunciare a tutto: “Ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola”. Ma quello che ha scoperto Gabriela è che mentre lei ha dovuto fare queste rinunce, beh, il suo Giuseppe si è iscritto, pensate un po’, a un sito di incontri.

“A gennaio 2023 – spiega Gabriela – ho scoperto che lui si era iscritto, di nascosto, sopra un sito di incontri. Però, per sbaglio, il cretino, dà il mio numero e mi arriva un messaggio su Whattsapp con scritto ‘Ciao stasera ci dobbiamo vedere…’. Ma poi che scemo – aggiunge Gabriela – a stento sa l’italiano e si faceva chiamare American Boy“.

In pochissimo tempo il video è stato visto e commentato da tantissime persone. L’attesa per Temptation Island è davvero tanta. Volete leggere i commenti? Eccovene alcuni: “Io mi sento male”, “già sento odore di trash“, “Sto già volando altissimo, grazie ❤️”, “Questi pochi secondi hanno già regalato grandi soddisfazioni… #americanboy” e “Le premesse sono quelle giuste😂”. Insomma, l’Isola delle Tentatzioni sta per arrivare: anche voi non vedete l’ora?

