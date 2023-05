Carlotta Adacher, il racconto sul drammatico incidente. L’ex volto di Temptation Island lo aveva annunciato ai fan mostrando una foto del viso con cerotti e ferite: “Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 Aprile ore 18.30. La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli”. Un evento che ha segnato vita di Carlotta, su cui la splendida 36enne ha deciso di tornare a parlare rivelando solo oggi i dettagli di quel drammatico giorno.

Il racconto di Carlotta Adacher dopo l’incidente. Momenti difficili da cui Carlotta temeva di non uscirne viva. Solo qualche giorno fa l’ex di Temptation Island ha scritto un post commovente, seppur nella sua brevità: “13 Maggio 2023. SONO QUI. ❤️‍🩹💪🏻🙏”. L’ex tentatrice non ha mai smesso di aggiornare i fan in apprensione per le sue condizioni di salute. E a distanza di qualche tempo, Carlotta ha deciso di rispondere a una delle domande più frequenti: cosa è successo il fatidico giorno dell’incidente?

Il racconto di Carlotta Adacher dopo l’incidente: “Ho dato la prima botta perdendo i sensi…”

Un momento doloroso da ripercorrere, ma Carlotta non si tira indietro e con il volto ancora segnato e pieno di cerotti, rivela ai fan la dinamica dell’incidente nel dettaglio: “Ero sul raccordo per imboccare la Roma-Fiumicino e guidavo in maniera tranquilla, con la cintura, non avevo il telefono ed avevo gli occhiali, perché ho l’obbligo. Ad un certo punto il volante ha incominciato ad andare a destra e sinistra in maniera velocissima ed ho sbandato dando la prima botta alla testa perdendo i sensi”.

Carlotta prosegue nel racconto: “Mi sono svegliata con la testa sul sedile del passeggero. Praticamente tra naso e bocca… sangue ovunque. Ho mosso gambe e braccia per cercare di capire se riuscivo a muoverle. Un tassista dietro di me mi ha soccorso e poi sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza. Minuti, per me, interminabili perché non sai come stai e cosa ti sei fatta”.

E in ultimo, l’ex di Temptation Island sottolinea: “Mi hanno levato la cintura e mi hanno portata in ospedale. Poi qualche giorno in pronto soccorso e il trasferimento al reparto e l’operazione“. Carlotta Adacher si è fatta conoscere al pubblico italiano dopo aver preso parte nel 2021 a Temptation Island. Lei si era conosciuta più profondamente con Alessandro Autera e si erano fidanzati, ma la loro relazione era durata poco. Poi un’altra storia d’amore tra la tentatrice l’ex UeD Giulio Raselli poi naufragata. Oggi Carlotta sembra avere ancora il cuore libero.