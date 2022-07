Carlotta Adacher senza peli sulla lingua, ieri durante una diretta social ha voluto dare i voti alle prestazioni di due su ex famosi: Giulio Raselli e Alessandro Autera. La storia con il primo era finita circa due mesi fa. A dare la notizia era stata lei. “Purtroppo questo “rapporto” non sta andando assolutamente come mi sarei aspettata, visto anche il forte slancio che lui stesso ha avuto nei miei confronti fin da subito. Al momento ho deciso di prendere le distanze da tutto, da lui. Io voglio di più, lui sinceramente non ne ha proprio idea”. Giulio e Carlotta si erano conosciuti durante un viaggio di lavoro.



La distanza era stata da subito un problema. “Con Carlotta va così e così, è un problema mio mi sembra corretto dirlo, è un problema della distanza – scriveva Raselli -. La distanza è molto ampia, io sono di Valenza in Piemonte, lei di Roma, facciamo fatica a vederci. I miei impegni di lavoro sono molto grandi in questo periodo della mia vita e si fa fatica”.





Carlotta Adacher, fiumi di veleno su Giulio Raselli



E ancora: “È un problemaccio, non siamo ancora riusciti a risolverlo e quindi parlando per me non mi consente di fare quello slancio alla relazione che sarebbe corretto”. Parole prodromiche all’addio. Con Alessandro invece la relazione nacque a Temptation Island quando lui lasciò la storica ex Jessica Mascheroni, con la quale aveva partecipato al programma per tentare di salvare la sua relazione.



Venendo alla diretta di ieri, Carlotta ha racconto che Alessandro sarebbe “molto bravo” a letto e di certo un migliore amante rispetto a Giulio Raselli, nei confronti del quale la Adacher ha avuto più di qualche sassolino dalla scarpa da levarsi definendolo ‘pericolo scampato’. Giulio Raselli comincia la sua avventura sul trono di Uomini e Donne il 16 settembre 2019.



Giulio alla fine sceglie Giulia D’Urso. La scelta è molto commovente e si conclude con le parole toccanti del giovane ragazzo, che dichiara “spero solo che tu mi dica sì perché io ti amo”. Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati a fine settembre 2020. Il ragazzo con una storia Instagram ha confermato le voci che vedevano la coppia distante da qualche tempo.

“È già finita”. Dalla sorpresa alla delusione: la coppia della tv è scoppiata dopo appena un mese