Jessica e Alessandro sono una delle coppie di Temptation Island 2021, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in onda in prima serata su canale 5. Fidanzati da sette anni, Jessica e Alessandro hanno deciso di mettere alla prova la propria storia d’amore partecipando al programma per capire quale potrebbe essere il loro futuro insieme.

“Ciao sono Jessica, ho 34 anni e sono fidanzata con Alessandro da sette anni. Ho scritto io a Temptation Island perché, quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata di lui perché era intraprendente, il classico ragazzo che piaceva a tutte, invece da quando sia andati a convivere da circa due anni, è diventato una persona fredda, monotona”, aveva raccontato la fidanzata durante il video di presentazione.

Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Carlotta Adacher

“Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Siamo sempre a casa a guardare la televisione, io vorrei un po’ di fuoco e meno noia”, aveva spiegato Jessica. Fin dalle prime puntate di Temptation Island 2021 Alessandro si è mostrato molto distaccato con le tentatrici del villaggio, sfoggiando la sua passione per la palestra e il cibo sano.





Nel villaggio delle fidanzate Jessica ha iniziato ad avvicinarsi al tentatore Davide Basolo – ex corteggiatore di Uomini e Donne – e solo alla quarta puntata Alessandro si è mostrato geloso della fidanzata cambiando atteggiamento e mostrandosi interessato alla single Carlotta Adacher.

Leggi anche...

Classe 1987, dal 2020 Carlotta Adacher è co-conduttrice della trasmissione calcistica in onda sull’emittente romana Rete Oro “Il tribunale delle romane”, ma lavora anche come influencer, promoter e modella.