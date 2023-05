L’incubo dopo Temptation Island. In tanti sognano l’approdo in tv, il successo, il brillio delle stelle. Chi in un modo chi nell’altro siamo tutti più o meno attratti da questa scatola che magica non è che anzi a volte illude e spesso nasconde ciò che c’è dietro le quinte. “Io non guardo mai la tv, mi fa schifo” quante volte avrete sentito dire questa frase? Poi dai uno sguardo agli ascolti tv e ti accorgi che milioni di persone restano incollate a questo cavolo di schermo.

Perché? Perché è più forte di noi, forse? O perché non ci sta un tubo di meglio da fare? Che ne so, andarsi a fare una passeggiata in mezzo al bosco, o al mare pure se è brutto tempo… Ma niente, sempre lì siamo. E allora ecco che, come un pugno in faccia, arriva la sua storia. Quella di una ragazza romana di 36 anni che ha partecipato a Temptation Island, il programma in cui diverse coppie testano la tenuta del rapporto su un’isola in compagnia di tentatori e tentatrici.

Leggi anche Temptation Island 2021: chi è Carlotta Adacher, la tentatrice di Alessandro





Carlotta Adacher e l’incidente dopo Temptation Island

Dopo tanto tempo Carlotta Adacher, che nella vita lavora come assistente medico e come presentatrice, è tornata a farsi sentire sui social. E quello che ha postato è da brividi. Il suo volto tumefatto e la didascalia che spiega: “Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 Aprile ore 18.30 🚑 La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli”.

Non si sa nulla dell’incidente. Quello che si sa è che Carlotta Adacher ha rischiato la vita. Fortunatamente chi l’ha soccorsa è riuscita a strapparla alla signora con la falce. Oggi, cioè ieri sabato 13 maggio, l’ex Temptation Island ringrazia il cielo di esserci ancora, su questo strano posto chiamato mondo: “13 Maggio 2023

SONO QUI. ❤️‍🩹💪🏻🙏”.

Era il 2021 quando Carlotta Adacher partecipò nel ruolo di tentatrice a Temptation Island riuscendo a far cadere nella sua tela il povero, si fa per dire, Alessandro Autera. Quest’ultimo arrivò a lasciare la sua fidanzata Jessica al falò di confronto. Ma anche la relazione tra Alessandro e Carlotta ebbe termine. In seguito l’ex tentatrice ha avuto una storia con l’ex UeD Giulio Raselli. Ma anche in questo caso non sono state rose. Oggi, tuttavia, Carlotta è felice. È felice di esserci, da sola, accompagnata o meno. È la vita che conta, il resto son canzonette o giù di lì…

“Si sono già lasciati”. Temptation Island: un anno e mezzo fa le nozze, oggi il clamoroso addio