Temptation Island, un amore messo alla prova. Spesso tra le motivazioni che spingono i concorrenti a partecipare al programma di Canale 5 esiste anche questa: capire se l’unione sentimentale è in grado di resistere alla tentazione e proseguire al meglio. Ed è stato questo l’esempio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo, insieme da circa due anni e con tanta voglia di mettersi in gioco. Nonostante si siano da subito presentati come marito e moglie, i due si sono ritrovati davanti a un’altra dura verità.

Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono lasciati. Un banco di prova decisamente arduo quello che molte coppie si ritrovano a vivere a Temptation Island. E infatti non sempre le aspettative hanno poi un riscontro positivo con la realtà. I due avevano preso la decisione di sposarsi nel 2021, e così è accaduto fino a quando poi la relazione non ha naufragato. L’indiscrezione sui due concorrenti è stata lanciata da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine attraverso il suo profilo Instagram.

Nello specifico, Lorenzo Pugnaloni ha scritto: “ESCLUSIVA LOLLO MAGAZINE: ricordate Stefano e Claudia di Temptation Island? I due ad oggi si sono ufficialmente lasciati e il loro matrimonio è giunto al capolinea”. Tutti ricorderanno le foto e il video del lieto evento che la coppia ha condiviso al tempo sui social. Un ricordo che oggi per i fan sembra essere ormai lontano. I due infatti erano stati un esempio più unico che raro. Usciti fortificati dal programma, avevano deciso di arrivare all’altare con tutti i migliori presupposti di fare durare per sempre il loro amore.

Ne è prova anche il libro “Destinati insieme”, romanzo edito dopo la partecipazione al programma dove hanno messo nero su bianco ogni dettaglio del loro percorso, tra dubbi che si sarebbero poi trasformati in certezze: “L’idea è nata a inizio lockdown come un regalo da fare a Claudia, che non era ancora mia moglie, volevo raccontare la nostra storia d’amore. L’ho scritto in tre tempi, ci sono state delle interruzioni fino allo scorso agosto quando, non volendo per natura lasciare le cose a metà, ho deciso di terminarlo”, sono state al tempo le parole di Stefano.

“Se conoscete il format del programma, io ero praticamente la parte che “subiva”, eravamo in posti diversi dell’isola e ve-devo i suoi video. In uno ho reagito d’istinto, ero talmente arrabbiato che avrei voluto rompere qualcosa e alla fine mi sono sfogato dando un pugno al puff, un gesto liberatorio che però ha funzionato. Di solito quando qualcosa non va, per sfogare la rabbia mi alleno ma lì non potevo perché dovevo stare in quella spiaggia privata”, sono state le parole di lui non appena terminata l’esperienza televisiva. Poi un confronto risolutivo di fronte al falò e la coppia è uscita dal programma più unita che mai. Fino a quando oggi, è arrivata la notizia della rottura proprio con lo stesso impatto di una doccia fredda.