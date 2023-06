La dedica di Marco Mazzoli dopo la vittoria all’Isola dei Famosi 2023. A fine serata Ilary Blasi annuncia che è proprio l’amato conduttore radiofonico a vincere il reality show in Honduras. Chiaramente la cosa non è piaciuta a tutti, anche se Mazzoli era il preferito sin dagli albori del programma. Per alcuni la sua vittoria è stata “scritta” dai milioni di utenti dello Zoo di 105 (diversi milioni). Chi ha fatto nomi e cognomi, forse il più duro, è stato Filippo Bisciglia, il compagno di una papabile vincitrice: Pamela Camassa. L’uomo, come abbiamo raccontato, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social, dicendo: “Stanno decidendo tutto loro”.

Poi dice: “Sta decidendo tutto lo Zoo, ragazzi. Stanno facendo tutto loro e quindi, bravi. Complimenti per quello che state facendo, daje”. Filippo ha poi fatto notare che la compagna Pamela Camassa non si è resa conto del cinismo del quale lei è rimasta vittima. Bisciglia dice: “E Pamela, poi, vorrebbe anche che vincesse Marco”. Ma a parte qualche piccola critica, Marco Mazzoli ha vinto alla grande perché ha convinto la gran parte del pubblico.





La dedica di Marco Mazzoli dopo la vittoria all’Isola dei Famosi

E poco dopo aver vinto l’uomo ha deciso di fare una dedica speciale non solo al suo caro amico e collega naufrago Paolo Noise, ma anche ad un’altra persona. Marco Mazzoli ha infatti dedicato il premio e la vincita a Chico Forti. Durante la diretta di lunedì 19 giugno, Marco Mazzoli, visibilmente emozionato ha detto: “Devo ringraziare tutti perchè sono stato veramente una brutta persona”.

E ancora: “Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me dal giorno uno, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell’uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre. Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio”.

Poi dice: “Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perchè gliel’ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105, allo Zoo di 105 che è la cosa che amo di più dopo mia moglie e a una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando pensavo ‘ma come fai quando tu hai una data di uscita mentre che Chicco Forti che è in galera da 24 anni ingiustamente senza una data d’uscita?’. Ciao Chicco non vedo l’ora di venirti a trovare in galera”. Per chi non lo sapesse, Enrico “Chico” Forti è un ex produttore televisivo e velista italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Usa ed è forse per questo che qualcuno ha storto un po’ il naso quando Mazzoli ha fatto proprio quel nome.

