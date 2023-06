Isola dei Famosi 2023, arriva una bomba sulla sessualità di una naufraga di cui Helena Prestes ha spiegato: “Non credo sia eterosessuale”. la notizia arriva a meno di un giorno dal trionfo di Marco Mazzoli. Mazzoli che ha già rilasciato la sua prima intervista. “In Honduras -spiega al Corriere della Sera – mi sono ritrovato per errore, l’ho fatto per il mio amico e collega di radio, Paolo Noise, che poi è dovuto rientrare in Italia per un problema di salute. E lui mi ha chiesto di restare”.

“I primi 3 giorni volevo fuggire e le prime 5 settimane ho fatto di tutto per andarmene e farmi cacciare via. Poi alla fine ho ceduto. Non so cosa sia scattato, ma mi sono tolto la tuta da supereroe che indosso in radio, per avere l’immagine di cattivone, ed è vento fuori il vero Marco, orso, timido gentile. E alla fine è andata bene”.





Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes: Cristina Scuccia non è etero

Bene è andata, alla fine, anche per Helena Prestes che ha rivelato alcuni dettagli sull’edizione. Parlando di Corrine Clery ha spiegato: “È una persona meravigliosa. Lei vede anche nel mio futuro, io le ho detto che le avrei portato regali e lei mi ha detto di no, di tenere i soldi perché pensa al mio futuro. Di persone così nella vita non ne ho. Noi tutti abbiamo poche persone che ci dicono di fare quello che è meglio per noi”.

E ancora: “Lei è la mia nonna italiana qua e la devo vedere spesso perché sa i miei pregi, i miei difetti e mi dice le cose con amore. Sa quello che è meglio per me”. Poi è passata a parlare di Cristina Scuccia. “La cosa più difficile è stata trovare una persona con cui poter legare. La persona con cui ho legato, la suora, mi ha mollato subito appena ha visto che Pamela e gli altri hanno detto che ho “il modo di fare”, io portavo allegria, ma loro dicevano che recitavano”.

“Più che la fame per me la cosa che è stata più difficile è stato stare da sola. È stata molto tosta, ho sentito un sentimento di rifiuto già quando facevo la modella e pensavo di esserci abituata, ma lì ho sentito un sentimento di rifiuto molto forte e questo mi buttava giù, ero molto triste.” Alla domanda se l’ex vincitrice di The Voice fosse eterosessuale, Helena ha risposto: “Secondo me no, solo questo voglio rispondere”.