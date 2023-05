Non accenna a placarsi lo scontro all’Isola dei Famosi tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse. Si parla della “notte peggiore” dall’inizio del reality condotto da Ilary Blasi. E pensare che di notti, come dire, movimentate ce ne sono state diverse. In una delle ultime Alessandra Drusian si è scontrata con Helena Prestes. Quest’ultima si lamentava perché non riusciva a dormire mentre la naufraga stava cercando di riaccendere il fuoco.

Ne è nata una discussione al termine della quale Alessandra è letteralmente scoppiata. Poi ha affermato: “Mi dispiace ma io da oggi con Helena non parlo più. Quando ha bisogno di un favore fa la carina, la dolce e ti dice ‘mi fai questo? mi fai quell’altro?’ e quando sto facendo una cosa che vale per tutta la comunità tu cominci a rompere le scatole, non va bene”. Nelle ultime ore, però, lo scontro tra titani, cioè tra naufraghi, è quello tra l’ex leader Andrea e Fabio dei Jalisse. Uno scontro ‘epocale’.

Andrea Lo Cicero senza freni su Fabio dei Jalisse

Fabio ha commesso un errore e ha raccolto troppe conciglie superando il limite di sicurezza. La produzione ha così punito tutti i naufraghi per la violazione del regolamento. Andrea Lo Cicero è andato su tutte le furie. I due hanno litigato davanti a tutti. Fabio, consapevole dell’errore, ha chiesto scusa, ma non è bastato. L’ex rugbista oggi chef ha dovuto togliere la sua collana da leader, ora ce l’ha Marco Mazzoli. Tutti gli altri hanno dovuto spegnere il fuoco per punizione.

Andrea Lo Cicero non ha ancora digerito quanto successo e si è sfogato con Pamela Camassa attaccando pesantemente Fabio. “Non si muove senza il permesso della moglie” è l’attacco frontale del naufrago al musicista. Dopo il faccia a faccia Andrea continua ad essere parecchio nervoso e così, confidandosi con la partner di Filippo Bisciglia, ha lanciato altre frecciate velenose all’indirizzo del cantante dei Jalisse.

Andrea è un fiume in piena: “Non ha idea di cosa sia il mare. Forse è la prima volta che ci mette piede. Non puoi tornare qua con un sacchetto con tre chili di roba. Lui ha paura anche di entrare nel bosco e prendere i paguri. Sua moglie gli dice sempre cosa deve fare: ‘Dove stai andando? Mettiti la crema sul cu*o‘. Adesso perché ti hanno salvato fai il galletto? Ci mettiamo un attimo a segarvi, perché fate zero!”. Com’è che diceva Nathaly Caldonazzo? “Ora viene il bello”. Mi sa che c’ha ragione… o no?

