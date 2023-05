Che succede all’Isola dei Famosi? Beh, succede che le tensioni si fanno sentire e ancora una volta a farla da padrone sono le discussioni o le vere e proprie litigate. Mentre sale l’attesa per l’arrivo di Nikita Pelizon che dovrebbe dare un po’ di sostegno all’amica Helena Prestes (le due hanno partecipato in coppia a Pechino Express, ndr) ci sono stati recentemente problemi di salute per Paolo Noise. Il conduttore radio ha dovuto momentaneamente lasciare l’Isola.

Poi c’è l’attore brasiliano naturalizzato italiano Cristopher Leoni che è scoppiato a piangere facendo un’amara riflessione sulla natura: “Grazie alla natura siamo vivi, senza di lei non c’è cibo e non c’è vita. Stiamo affrontando un momento delicato nel mondo e penso che questo gesto di piantare alberi qui è un messaggio utile per salvare la natura. Qui è un paradiso verde e pensare che stanno distruggendo l’Amazzonia ogni giorno non è facile”. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 maggio, è andato in onda un altro daytime nel corso del quale Helena e Alessandra dei Jalisse.

Il fuoco si spegne e scoppia la discussione

“A un certo punto mi accorgo che il fuoco non fumava più…”. Inizia così il racconto di Alessandra dei Jalisse che nella notte si è scontrata con Helena Prestes. Il motivo? È presto detto. Alessandra si è diretta con Cristina verso la parte delle Chicas con una lanterna per poter vedere nell’oscurità. Le due naufraghe hanno cercato di ravvivare il falò, ma nel frattempo Helena ha iniziato a lamentarsi perché non riusciva a dormire con quella luce.

“La luce, la luce” ha esclamato la modella brasiliana. La cosa è andata avanti per un po’, poi Alessandra si è arrabbiata e ha reagito male: “Ho iniziato a urlare e a dirle ‘Basta! Stai zitta, dormi!‘”. Tra le due è scoppiata una discussione: Helena si è difesa sostenendo che non stesse parlando con lei, mentre la cantante ha ribattuto: “Ah non stavi parlando con me? E con chi? Con tua sorella?!” (VIDEO).

Alessandra ha accusato Helena di essersene fregata della situazione. La cantante è arrivata ad una conclusione drastica: “Mi dispiace ma io da oggi con Helena non parlo più. Quando ha bisogno di un favore fa la carina, la dolce e ti dice ‘mi fai questo? mi fai quell’altro?’ e quando sto facendo una cosa che vale per tutta la comunità tu cominci a rompere le scatole, non va bene”.

