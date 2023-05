Isola dei Famosi 2023, aumenta la preoccupazione tra i fan. La vita dei naufraghi non è certamente tra le più facili. La quotidianità si riempe di grandi e piccole sfide da superare al meglio, soprattutto per riuscire a procacciarsi il cibo. Nelle ultime ore l’attenzione dei fan è caduta su una delle protagoniste indiscusse del reality show di Ilary Blasi in seguito a immagini che la mostrerebbero in uno stato di eccessiva magrezza. Una perdita di peso a vista d’occhio non è mai il segnale migliore: i fan del programma non potevano che farlo notare senza mezzi termini.

Helena Prestes troppo magra, l’allarme tra i fan dell’Isola dei Famosi 2023. La modella ha dalla sua parte il forte supporto di molti utenti a casa, prova del fatto che nel corso della sua esperienza sull’Isola si sta lasciando conoscere per un carattere equilibrato e diplomatico anche nei momenti più faticosi. Ma il dettaglio della sua magrezza preoccupa ed è per questo che i fan non hanno potuto fare altro che riversare il dibattito sui social.

Helena Prestes troppo magra, l’allarme tra i fan dell’Isola dei Famosi 2023: “Fa paura a guardarla!”

Stando alle ultime indiscrezioni messe in circolo sul programma, per Helena si avvicina anche un momento che con ogni probabilità riuscirà a tirarle su il morale. La naufraga incontrerà presto una delle sue più grandi amiche, Nikita Pelizon, che sbarcherà sull’Isola anche con un altro ex GF Vip, ovvero lo schermidore Aldo Montano. Sulle tempistiche di permanenza, nessun specificazione, ma alla luce delle nomination da superare, la sorpresa per Helena resta senza dubbio significativa, soprattutto se il momento richiede un supporto e un incoraggiamento.

“Helena prima di partire mi mandasti un messaggio – ha rivelato Nikita Pelizon sul suo profilo Instagram – chiedendomi se mi avrebbe fatto piacere andarci, io subito ti risposi “ti sostengo volentieri ma questo è il tuo reality.”, e quindi ti proponevo piuttosto un messaggio video…ma tu, testona, mi hai risposto che sarebbe stato bello vedere le stelle insieme… su queste cose semplici, ci siamo sempre trovate.

Bene, manco lo sai, o forse sensitiva come sappiamo entrambe che sei, già nell’aria hai sentito qualcosa…lunedì ti raggiungo per 1 motivo“, questo l’annuncio ufficiale della vincitrice del GF Vip.

A legare le due, anche la partecipazione nel 2022 al programma Pechino Express. Un’occasione per le due modelle che ha senza alcun dubbio intensificato il rapporto d’amicizia. La modella di recente è stata messa al centro delle polemiche anche per via di uno scontro avuto con Fiore Argento. Ma non solo. Anche l’entrata di Nikita Pelizon non sarebbe stata vista di buon occhio da alcuni. “Ma anche nooooo quindi sappiamo già che questa raccomandata di Helena non uscirà !?“ e ancora: “Ma e’ proprio necessario?? Non sentiamo molto la mancanza di Nikita sinceramente”. Insomma, il web si divide tra chi continua a fare il tifo per la modella e chi invece prova a sollevare alcune perplessità.