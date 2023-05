Helena Prestes è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Brasiliana di San Paolo, da quando è una bambina ha la passione per lo sport, in particolar modo per il basket. Entra in una squadra locale ma poco dopo abbandona lo sport per diventare una modella e aiutare economicamente la famiglia.

L’amore per lo sport però non l’abbandona e diventa un’insegnante di yoga. Nel 2022, Helena Prestes ha preso parte al programma Pechino Express insieme a Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nel 2023 è sbarcata in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei famosi e, forte anche della fandom dell’amica Nikita, è una delle favorite alla vittoria.

Helena Prestes, l’accusa a Luca Vetrone all’Isola dei Famosi 2023

In questi giorni c’è fermento all’Isola dei Famosi per gli screzi tra alcuni naufraghi ed Helena Prestes. È stata la naufraga a svelare cosa è successo con Luca Vetrone: “Oh ragazze, ho trovato un cocco prima, sono andata per prenderlo e lui mi ha fatto così… boom! E poi si è preso lui il cocco. Questa per me è la terza nomination, ma mi sento più forte che mai. Lotterò fino alla fine qui e manderò via loro uno per uno”.

“Tu mi hai accusato di non avere personalità perché ti volevo nominare. – l’accusa di Luca Vetrone ad Helena Prestes – Io non ti volevo nominare per la nostra discussione, ma per una serie di motivi. Il problema è che sei stata scontrosa e prepotente con tutti. Certe cose mi danno fastidio. Io so già che tu parli alle spalle di me e anche di altri. Ho già detto cosa dici di me alle spalle, lo sai bene, mi hanno riferito tutto. E non dire che faccio un gioco brutto, io dico la verità sempre”.

"Mi sento più forte che mai" 🔥

"Terza nomination per Helena, ma la naufraga è sempre più agguerrita a fare fuori tutti i suoi nemici! #Isola

“Da quando hai fatto quell’uscita l’altro giorno non ci siamo più chiariti. All’inizio andavamo d’accordo, poi hai detto di tutto. Questa è falsità e non mi piace. Io c’avevo messo la pietra sopra alla litigata, poi ho saputo che hai sparlato di me. Dopo che abbiamo battibeccato ti sei comportata ancora peggio, i hai anche insultato. I tuoi atteggiamenti mi danno fastidio e non mi hai mai chiesto scusa. Se poi dici che sono antipatico amen, non è mica che devo stare simpatico per forza”, ha detto ancora Luca ad Helena Prestes.