Situazione da tenere d’occhio all’Isola dei Famosi. Riguarda Helena Prestes, infatti nel corso dell’ultima puntata è stato notato qualcosa di tutt’altro che positivo. La concorrente è certamente una delle favorite al successo finale, non a caso è molto apprezzata dal pubblico. Nonostante questo, è emerso che non tutti sono proprio dalla sua parte, anzi, è stata lanciata un’accusa pesante nei confronti dell’intero reality show di Canale 5.

Ad accorgersi di quanto starebbe succedendo all’Isola dei Famosi sono stati alcuni utenti, che hanno denunciato tutto sui social. Helena Prestes è stata quindi difesa a spada tratta da questa gente, mentre dal programma non sono arrivate ancora reazioni ufficiali. Anche perché ad essere coinvolti dalla vicenda sono praticamente tutti i protagonisti, quindi anche Ilary Blasi è stata tirata dentro e dovrà necessariamente dire la sua in futuro.

Leggi anche: “Devi andartene”. Isola dei Famosi 2023, l’annuncio di Ilary Blasi: il naufrago mandato via





Isola dei Famosi, Helena Prestes nel mirino: cosa è stato scoperto

Dunque, diversi spettatori dell’Isola dei Famosi sono al fianco di Helena Prestes e contro tutti gli altri volti della trasmissione Mediaset. Sono stati criticati non soltanto i naufraghi, ma anche la conduttrice, l’inviato Alvin e gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. L’amica di Nikita Pelizon, nel corso della scorsa diretta, avrebbe subito un trattamento che è stato considerato inaccettabile da molti. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

C’è chi è sicuro che Helena Prestes sia vittima di un vero e proprio assalto da più fronti, infatti sarebbe criticata in maniera esagerata da tutti gli altri protagonisti dell’Isola. Ad esempio Alessandra dei Jalisse le ha detto: “Non mi guardare con quella faccia, senti ragazzina”. E si è sentito in sottofondo Enrico Papi dire durante quella lite: “Attacca, attacca Jalissa“, come se volesse che la donna si accanisse contro la modella. Poi c’è stata la protesta ufficiale della ragazza.

Questo il pensiero di Helena: “Anche Pamela nell’altra puntata ha fatto una clip parlando di me, nessuno si alza mai per aiutarmi e solo Cristina l’ha fatto. Accendere il fuoco da sola è stato difficilissimo”. C’è davvero un complotto intorno alla naufraga? Difficile saperlo per ora, ma bisognerà tenere accesi i fari su questo caso.