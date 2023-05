Chi è l’eliminato della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Tra i vari colpi scena passa in sordina il concorrente che è costretto ad abbandonare la Palapa honduregna per via del televoto. In effetti la serata del 15 maggio 2023 succede un po’ di tutto durante il programma condotto da Ilary Blasi. La notizia più ghiotta è senza dubbio l’abbandono di Fiore Argento che dopo un brutto infortunio al dito del piede non se la sente di restare e decide di mollare il reality. A nulla è servita la telefonata in diretta della sorella Asia Argento che testa anche la mossa più disperata.

“Non puoi mollare per un mignolo del piede. È da vigliacchi”, le dice. Alla fine c’è anche un piccolo confronto tra Enrico Papi e Alvin che battibeccano al quale segue un intervento di Ilary Blasi che non capisce proprio cosa stia accadendo. A questo punto però Fiore Argento, che un attimo prima sembra essersi convita di restare un’altra settimana, ci ripensa e comunica in diretta: “Torno in Italia”. Niente da fare quindi.





Altro colpo di scena quando Corinne Clery sviene per una grande paura. Tutta colpa di una prova di coraggio: la donna è convinta che all’interno di un forziere dove deve infilare le mani ci siano dei serpenti, suagrande fobia. “Non metto la mano in nessuna scatola in cui possa esserci un serpente”, dice la donna infastidita. Alvin e tutto lo studio tentano di convincerla e qualche istante dopo la donna cade tra le braccia dell’inviato.

Prende il suo posto Helena Prestes e la prova ricompensa è salva. La donna alla fine vince lo stesso, anche senza partecipare e la ricompensa è una bella parmigiana di melanzane da mangiare coi compagni. In tutto questo però, come dicevamo, passa in sordina l’eliminazione del giorno. È costretto ad abbandonare gli altri naufraghi Gian Maria Sainato. Il giovane era al televoto con Paolo Noise e Fiore Argento che si salvano subito.

Il terzo a non aver problemi è Marco Mazzoli. Al ballottaggio restano Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Alla fine ad avere la peggio è proprio quest’ultimo che raggiunge l’Isola di Sant’Elena, quella degli esiliati. Poco prima di andarsene Mazzoli, col quale ha discusso animatamente gli dice: “Ti rivedremo un giorno, Giamma. Un giorno lontano”.

