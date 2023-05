Nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi nella serata di lunedì 15 maggio. E ancora una volta Alvin ed Ilary Blasi sono stati protagonisti di una sfuriata clamorosa. In tanti sono convinti che mettano su dei siparietti per divertire il pubblico, mentre altri sono certi che invece non si sopportino realmente. Nelle scorse ore ci sono state nuovamente delle incomprensioni e la reazione dell’inviato dall’Honduras è stata molto forte.

Durante l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, Alvin stava provando a farsi comprendere dal pubblico in studio e da casa ma Ilary Blasi ha fatto qualcosa che lo ha molto indispettito. Alleato della conduttrice l’opinionista Enrico Papi, che ha reso ancora più difficile la vita all’inviato. La presentatrice di Canale 5 se n’è poi uscita fuori con alcune frasi un po’ enigmatiche, che lasciano il dubbio su come sia realmente il loro rapporto.

Isola dei Famosi, nuovo scontro tra Alvin e Ilary Blasi

Tutto è successo all’Isola dei Famosi, mentre ci si stava per preparare alla prova di Cristina Scuccia. Alvin ha tentato in tutti i modi di spiegare cosa i telespettatori avrebbero visto da lì a poco, ma è stato ripetutamente interrotto da Ilary Blasi e Papi. A quel punto l’inviato del reality show ha urlato: “Silenzio“. E aveva precedentemente detto: “Il via alla prova lo dovrei dare io, dopo averla spiegata”. E l’ex di Totti: “Fai come ti pare, Alvin ricordati che nella vita ogni tanto si è statue e altre si è piccioni. Io mi sento piccione”.

Poi c’è anche stata una discussione in merito al ritiro di Fiore Argento, con Ilary che ha protestato: “Ti sei fatta intortare da Alvin, ora resti”. E l’inviato ha replicato: “Non ci provare, l’avete intortata tu e Papi, voi non sapete come si sta qui che ci sono 40 gradi”. Con la conduttrice che ha chiosato in questo modo: “Beh, qui piove, fatti una risata. Stasera male male”. E la domanda che si pongono tutti è la seguente: scherzano davvero o dietro c’è davvero una mal sopportazione reciproca? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Un utente, per prenderlo come esempio, ha scritto sui social di non credere ad un rapporto amichevole tra Alvin e Ilary: “Lei ha un astio con Alvin molto visibile, sembra rotta di pa*** a condurre, mentre Alvin è bravissimo”.