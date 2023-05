Isola dei Famosi 2023, arriva la previsione. Una nuova puntata per il reality show di successo di Ilary Blasi e quindi nuove avventure attenderanno i naufraghi. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della diretta, Novella 2000 alza le asticelle delle aspettative con un sondaggio: “Chi sarà il preferito della settimana?”. Una previsione che potrebbe sicuramente stravolgere le carte in tavole per un programma ancora tutto da scoprire. Ecco i risultati del sondaggio di Novella 2000.

Chi sarà il preferito della settimana? Domanda secca rivolta ai fan del programma che come ogni settimana sono stati chiamati a rispondere per esprimere la propria preferenza. Prima di addentrarci nel dettaglio della notizia, facciamo un piccolo passo indietro per capire cosa è successo sull’Isola nelle ultime ore. Ad attirare l’attenzione del pubblico è stato Christopher Leoni che è scoppiato improvvisamente in lacrime. Il motivo del suo sconforto è stato reso noto poco dopo.

Leggi anche: “Stasera se ne va”. Isola dei Famosi, ecco chi è costretto ad abbandonare. Fan disperati





Chi sarà il preferito della settimana? Ecco chi si qualifica al primo posto. Ma anche chi si qualifica all’ultimo…

L’attore e modello originario del Brasile, ma naturalizzato italiano, adora la natura e ha un grande attaccamento con essa: “Grazie alla natura siamo vivi, senza di lei non c’è cibo e non c’è vita. Stiamo affrontando un momento delicato nel mondo e penso che questo gesto di piantare alberi qui è un messaggio utile per salvare la natura. Qui è un paradiso verde e pensare che stanno distruggendo l’Amazzonia ogni giorno non è facile. I prossimi naufraghi che arriveranno qui potranno vedere l’isola più verde”.

Insomma, l’Isola dei Famosi non è solo avventura ma anche emozione. Per tornare al sondaggio, Novella 2000 ha reso noti i risultati: si qualificano in basso nella classifica, Luca Vetrone, Gian Maria Sainato e Christopher Leoni, con lo 0% dei voti. Seguiti da Nathaly Caldonazzo, con l’1% dei voti e poco dopo Fabio Ricci e Alessandra Drusian, con il 4% dei voti. Dal settimo posto in poi, ci si avvicina sempre di più alla meta.

A conquistare il settimo posto in classifica, Corinne Clery, con il 6% dei voti così come Andrea Lo Cicero. Poco più in alto, quindi al quinto posto Cristina Scuccia, con l’8% dei voti. E ancora Pamela Camassa con un bel 12% dei voti. Pareggio al 19% dei voti per Marco Mazzoli ed Helena Prestes, con il 19% dei voti. Il primo posto? Paolo Noise lo conquista con il 21% dei voti.