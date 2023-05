Chi esce stasera dall’Isola dei Famosi 2023? Parliamo della puntata del 22 maggio 2023: è qui che i boomakers sono sicuri di un nome. Ma andiamo con ordine. Nominati di questa puntata sono: Helena Prestes, Fabio Ricci e Pamela Camassa. Chi uscirà tra loro e sarà eliminato da questa 17esima edizione del reality show in Honduras? Come avveniva nei mesi scorsi per il GF Vip, al pubblico è stato chiesto di votare il migliore, la domanda infatti questa settimana era: “Chi vuoi salvare?”, e non la solita: “Chi vuoi eliminare?”.

C’è da dire che seppur i sondaggi prediligano un nome in particolare, con questa formula di voto non si è mai certi di quello che capiterà da qui a qualche ora. Tra l’altro stasera ci sarà la famosa entrata della star sportiva italiana ed ex gieffino Aldo Montano. Non solo, oltre a lui anche Nikita Pelizon, la vincitrice del Grande Fratello VIP 7, farà presto il suo ingresso in Honduras per supportare l’amica Helena Prestes. Il motivo è semplice e l’abbiamo raccontato più volte.





Chi esce stasera dall’Isola dei Famosi 2023

Helena purtroppo non sta affrontando al meglio questa sfida e oltre a risultare super antipatica a molti collegi naufraghi, c’è qualcosa che le sta facendo vivere male i suoi giorni in Honduras. È per questo che la produzione del programma ha deciso di invitare la sua cara amica e collega di Pechino Express per supportarla. Ma c’è anche l’ipotesi, seppur remota che stasera Helena Prestes sia eliminata dal gioco.

A quel punto che farà Nikita Pelizon? Beh c’è da dire che anche nell’evenienza di una eliminazione, Helena Prestes sarebbe comunque spostata sull’Isola di Sant’Elena, quindi nel caso Nikita la andrebbe a supportare lì. Ma veniamo a noi, chi esce stasera dall’Isola dei Famosi 2023? Il meno votato sui sondaggi è per ora Fabio Ricci dei Jalisse.

Helena si racconta agli Hombres e conclude il discorso con una delle sue marachelle! 😝 #Isola pic.twitter.com/uutCgORx8Q — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2023

Anche un momento di gioia si è trasformato in un litigio tra le Tribù! 🔥 #Isola pic.twitter.com/KTe3reoQE0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2023

Pamela Camassa si mantiene sempre al secondo posto (in ogni sondaggio) e chi invece sta andando alla grande sempre sui sondaggi social è Helena Prestes. Chi stasera dovrà abbandonare il gioco approderà appunto all’Isola di Sant’Elena dove troverà gli eliminati delle scorse puntate, ovvero Gian Maria Sainato e Christopher Leoni che per ora si trovano lì.

