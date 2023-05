All’Isola dei Famosi arriva lo sfogo di Nathaly Caldonazzo. Negli ultimi giorni l’arrivo in Honduras di Nikita Pelizon ha smosso gli animi e creato, come da copione, nuove dinamiche e freschi ‘bollori’. La vincitrice del GF Vip 7 si è già esposta nei confronti di un naufrago. Peccato che sia lo stesso che ha appena confessato di provare qualcosa per Cristina Scuccia. Stiamo parlando di Gianmaria Sainato. Comunque, non è che uno o una possa avere l’esclusiva in un contesto del genere e su un’isola nei Caraibi…

In ogni caso ora l’attenzione è tutta puntata su un’altra ex gieffina, ovvero Nathaly Caldonazzo. L’attrice e showgirl romana si è subito distinta, appena messo il primo piede sull’Isola, per un caratterino niente male. Le tensioni e le discussioni con gli altri non sono mancate e il pubblico ha dimostrato di apprezzare questo suo modo di essere schietta e diretta. Tanto da reintegrarla col 68% dei voti dopo un periodo di ‘esilio’. Nelle ultime ore, tuttavia, l’atmosfera si è fatta pesante. Più del solito.

L’attacco di Nathaly Caldonazzo al resto dei naufraghi

Quegli scatenati di Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno inventato il gioco del “Mi stai sul ca***” (leggi sotto per il regolamento, ndr). Ebbene sembrava che Nathaly Caldonazzo avesse cambiato atteggiamento nei confronti di molti naufraghi, diventando più ‘morbida’. Ma sentite cosa l’ex stella del Bagaglino ha detto subito dopo la punizione inflitta dagli autori dell’Isola dei Famosi ai naufraghi a causa dei continui scontri.

Due giorni fa, mercoledì 24 maggio, Nathaly ha festeggiato in Honduras il suo 54esimo compleanno. E per l’occasione ha dichiarato: “Adoro questo compleanno. Nonostante le super liti tra uomini contro uomini, che ormai sono diventati peggio delle femminucce, a me non stanno assolutamente rovinando il compleanno, anzi mi sto divertendo perché piano piano le maschere cadono…piano piano si svelano le persone e adesso inzia il bello”.

Il riferimento è a quello che è successo nella notte tra Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero. I due se le sono dette di santa ragione e per questo la produzione ha deciso di punire i naufraghi. Pochi giorni fa il rugbista ex leader aveva attaccato duramente le donne sull’Isola. Ora lo scontro con Fabio dei Jalisse per aver violato il regolamento. Punizione inevitabile. Così come la tensione che sale. E Nathaly, e non solo lei mi sa, gongola…

