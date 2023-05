All’Isola dei Famosi potrebbe anche nascere una storia dopo le ultime confessioni del naufrago. Ha rivelato di essere interessato a Cristina Scuccia e, a suo dire, sarebbe pure ricambiato. “Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco – non c’erano le telecamere – le ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere‘ e lei mi ha risposto ‘anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione‘”.

Dopo questa confidenza, è stato chiamato ‘in confessionale’ e lì il concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 ha continuato:“Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi”.

Cristina Scuccia e il naufrago, scoop all’Isola dei Famosi 2023

Lui è Gianmaria Sainato, il modello sbarcato in Honduras più tardi rispetto al gruppo e ora abitante, insieme a Helena Prestes, dell’Isola di Sant’Elena. Sempre nel confessionale ha spiegato che la ex suora gli avrebbe detto “queste cose di nascosto perché ha paura del giudizio delle persone da casa”.

Lui l’avrebbe tranquillizzata, poi “le ho confessato che lei mi interessa e lei mi ha risposto che la cosa è reciproca. Parlando parlando mi ha detto che lei preferisce non continuare ad approfondire la nostra conoscenza sull’Isola, ma di continuare la nostra conoscenza a Milano. […] Non avrei avuto problemi a far nascere una storia d’amore qua a L’Isola, ma lei sì”.

Si Gian Maria ci crediamo che sei etero e che Cristina è pazza di te. Sii si. #isoladeifamosi #isola #isoladeifamosi2023 pic.twitter.com/fX60hgIQ4e — Cleó Patra (@LaNinaMalasbam) May 25, 2023

Gianmaria che dice che Cristina fuori lo frequenterebbe ed è interessata a lui, peccato non gli abbia detto che aveva già qualcuno fuori, cosa rivelata anche in puntata. 🤷‍♀️ #isola — patrizia🐾🐦 (@pacebl) May 25, 2023

Proprio nell’ultima puntata Cristina Scuccia ha rivelato a Ilary Blasi di avere una persona fuori che le manca molto. E lui, come ricorda il sito Biccy aveva fatto coming out nel 2020: si era dichiarato gay e ne aveva parlato anche in tv. Da qui la reazione degli utenti, che non credono minimamente a queste dichiarazioni, fatte solo per creare dinamiche a loro avviso.