Sesso all’Isola dei Famosi 2023. Anche quest’anno è andata in scena la passione a Cayo Cochinos, in Honduras, dove i naufraghi sono sbarcato un mese fa e stanno trascorrendo la loro esperienza di sopravvivenza. Una sopravvivenza fatta di molte privazioni, ma per alcuni di loro non del piacere puramente fisico. Memorabile la scena, ma nella versione spagnola, in cui l’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan fecero sesso davanti alle telecamere.

All’epoca, gli autori del programma della versione spagnola decisero di mandare in onda la scena, immortalata dalle telecamere del reality, in cui i due, noncurante degli obiettivi delle telecamere, fecero sesso. Per la cronaca, Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan, anche lei ex tronista della versione iberica di Uomini e Donne, stanno ancora insieme e hanno una figlia.

Ma torniamo all’edizione 2023 dell‘Isola dei Famosi, dove il sesso tra due concorrenti non è mandato. A rivelare la bomba succulenta ci ha pensato Paolo Noise. Nel weekend appena trascorso il conduttore radio – in gara insieme al collega Marco Mazzoli – ha avuto un malore, un forte calo pressorio, e i medici gli hanno consigliato di ritirarsi dal gioco e di tornare in Italia. Arrivato a casa, Paolo Noise è tornato allo Zoo di 105 e ha svelato succosi aneddoti sulla sua esperienza in Honduras.

Paolo Noise ha svelato che due concorrenti hanno fatto sesso sull’Isola dei Famosi. “Ci sono stati degli inciuci? Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno consumato?”, hanno chiesto i colleghi. “Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. E hanno cominciato a fare gli “spadaccini” in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo”, ha raccontato Paolo Noise.

Non solo. Paolo Noise ha anche rivelato che Christopher Leoni ha beccato i due a fare sesso di notte a due passi dalla postazione dove dormivano tutti ed è rimasto sconvolto. “Una mattina mi dice: ‘No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo’. E io: ‘Che caz** è successo Christopher?’. E mi ha detto: ‘Hanno scop**o’“. E ancora: “Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone”.