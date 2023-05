Isola dei Famosi 2023 senza pace, scoppia la polemica dopo l’abbandono di Paolo Noise nel corso della puntata di ieri, lunedì 22 maggio. Un addio che fa rumore. Noise, infatti, era stato voluto con tutte le forze da Ilary Blasi che, dopo un’edizione (quella dello scorso anno) caratterizzata da una prima parte senza acuti, aveva deciso di scommettere su di lui convinta potesse portare in Honduras una novità sia in termini di storia che di contributo auditel. Noise, per chi non avesse seguito la diretta di ieri, ha deciso si abbandonare il gioco per motivi di salute.

>“Quanti kg ha già perso”. Nathaly Caldonazzo “troppo magra” dopo 10 giorni all’Isola dei Famosi. Tutti preoccupati

Poco prima di lasciare l’Honduras, davanti ai sui compagni, ha spiegato: “Ho pensato troppe cose da dire, tra cui molte parolacce. Credo che lascerò parlare il cuore, scusate se faccio fatico a esprimermi. La prima cosa che ci tengo a dire è che da casa quello che non si vede sono persone invisibili, professionisti, che se non come noi soffrono di solitudine. Ci tengo a ringraziarli tanto. Sono riusciti a darmi tanto, anche nel loro silenzio”.





Isola dei Famosi 2023, polemica dopo l’abbandono di Paolo Noise

“In particolare, in questi due giorni, soprattutto quando… quello che è successo… non entrerò nel dettaglio”. La decisione di Noise ha incontrato la comprensione di tutto lo studio, eppure un certo malumore sembra serpeggiare tra il popolo dell’Isola (premiato ieri sera con il 18% di share, +2% rispetto al competitor diretto di Rai 1) che, via social, non ha tardato a palesarlo.

Sono in molti infatti a ritenere che l’edizione in corso sia viziata da tanti, troppi, addii anticipati. Una scelta legittima da parte dei naufraghi ma che, secondo il pubblico, svuota il programma di contenuti in un ‘lento stillicidio che fa somigliare l’Isola dei Famosi più al film Highlander che ad un gioco’. Dello stesso avviso anche Corinne Clery di cui è andata in onda un clip a inizio puntata.

Nel dettaglio non aveva avuto dubbi nel definire: ‘un gioco al massacro’ quello che sta succedendo nelle ultime settimane in Honduras. Parole che raccontano bene la difficoltà del reality che, ad ogni edizione, costringe più di qualcuno alla resa. La speranza per i fan (e per Ilary Blasi) è che quello di Paolo Noise sia stato l’ultimo addio obbligato.