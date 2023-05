L‘Isola dei Famosi ha perso un altro pezzo importante, infatti Paolo Noise è stato costretto al ritiro a causa di un problema di salute. I medici lo hanno invitato a lasciare subito l’Honduras e a fare ritorno in Italia perché ormai il suo percorso era incompatibile. E si aspettava un suo intervento, che è puntualmente arrivato una volta che ha abbandonato per sempre il reality show condotto da Ilary Blasi. E le sue parole hanno commosso moltissime persone.

Prima di dirvi cosa ha detto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Paolo Noise, che ha dovuto optare per il ritiro, dobbiamo anche informarvi del nervosismo mostrato da Cristina Scuccia nei riguardi della conduttrice: “Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua, la mia uscita è dovuta ad altro. Per questo non mi va tanto di parlarne, è una cosa preziosa che voglio custodire. Diciamo che vive in Spagna, basta Ilary con le domande”.

Leggi anche: “Marco e Paolo? Ora lo dico”. Cristina Scuccia a bomba sul duo dell’Isola dei Famosi 2023





Isola dei Famosi, Paolo Noise rompe il silenzio dopo il ritiro

Dunque, attraverso il social network Instagram, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha voluto rompere il silenzio e si è soffermato sulla sua esperienza. Paolo Noise ha voluto innanzitutto ringraziare tutti per questa sua avventura, purtroppo finita con un ritiro, e poi ha ammesso che dovrà riuscire a fare qualcosa al quale non era più abituato. Ma a supportarlo ci sarà sicuramente sua moglie Stefania, preoccupata per lo stato di salute dell’uomo.

Questo il messaggio del conduttore radiofonico: “Grazie di tutto… è stato semplicemente pazzesco e sono veramente dispiaciuto di non poter continuare a combattere questa piccola ma dura battaglia. Ma solo così, potrò affrontarne tante altre, come fa chi nella vita se conquistato tutto e niente, semplicemente continuando ad essere semplicemente “paolo”. Vi vorrei abbracciare tutti per tutte le cose bellissime che sto leggendo, ripercorrendo un mese intensissimo della mia vita qui. Ora devo riabituarmi a dormire senza il suono di questo mare e senza granchi che vogliono fare una tana nel mio kulo!”.

E successivamente Noise ha scritto un altro post: “Dopo 4 ore di pulmino infame, passato il più agghiacciante controllo di sicurezza aeroportuale di sempre, dove alle 4 del mattino, gli honduregni non hanno così tanta voglia di non fare na minkia che puoi trasportare El Chapo in una gabbietta e nessuno ti dice un [email protected]… sono finalmente al gate per aspettare di andare al primo step della mia odissea di rientro! Non dormo da 24 ore”.