La scorsa settimana all’Isola dei Famosi 2023, è successo di tutto e i telespettatori hanno assistito alla lite tra Marco Mazzoli e Paolo Noise. A scatenare la lite le condizioni estreme in Honduras, la difficoltà di adattarsi ad un ambiente difficile e il rapporto stretto tra i due colleghi e amici ormai da una vita. Tutto era iniziato quando Marco si era avvicinato a Paolo mentre quest’ultimo si stava riposando. Lo speaker si stava annoiando e così aveva cercato l’amico per fare qualcosa. Ma quest’ultimo aveva rifiutato.

“Mi dà fastidio, sono la persona più attiva del mondo. Posso buttare la mia vita su una stuoia di mer*a? Se ti chiedo cinque minuti della tua esistenza ti costa tanto? Potrò avere anche io le mie esigenze”, aveva risposto Marco Mazzoli, stanco di vedere il suo amico rilassato sulla spiaggia.

Isola dei Famosi 2023, la rivelazione di Cristina Scuccia sulla lite tra Paolo Noise e Marco Mazzoli

La lite tra Marco Mazzoli e Paolo Noise è stata al centro delle chiacchiere dei naufraghi e dei telespettatori dell’Isola dei Famosi 2023. Durante la puntata di lunedì 22 maggio, Cristina Scuccia ha parlato della lite dei due amici e ha deciso di nominare Marco Mazzoli con un una precisa motivazione. “Nomino Marco perché è molto forte. E poi se posso dare un’altra motivazione…”.

Così Cristina Scuccia ha vuotato il sacco e svelato dei retroscena bei precisi sul suo compagno d’avventura e sulla famosa lite dei due compagni di avventura: “L’ho visto litigare, ma litigare ed entrare nel professionale e personale mi sembra un po’ troppo. Quindi se mi fossi trovata io davanti a lui in questo litigio, sarebbe stato un po’ forte. Lo nomino per questo motivo”.

“Contro Fabio ma anche quella precedente con Paolo. Era stato tosto. – ha rivelato Cristina Scuccia – Per essere un amico era stato davvero tosto. Quando a lui parte la brocca svalvola un po’. Quindi essere equilibrati… Io capisco che non ci si può capire a volte però nell’equilibrio, non andare nelle offese personali e professionali. Gli ho sentito dire cose poco carine”. Cristina Scuccia ha detto che durante la lite sono volate parole molto pesanti: “Quando litiga gli sale il sangue al cervello e non capisce nulla e gli ha detto cose brutte. Non voglio dire cosa ha detto, però è stato troppo offensivo”.