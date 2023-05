“No, non possono farlo”. Marco e Paolo, nessuno all’Isola se lo aspettava. Pubblico gelato dopo quello che visto

Isola dei Famosi 2023, è successo l’inverosimile. Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno litigato. La mitica coppia di conduttori radiofonici ha rotto. Le condizioni estreme in Honduras, la difficoltà di adattarsi ad un ambiente difficile e il rapporto stretto tra i due colleghi di lavoro hanno fatto da detonatore. D’altronde le discussioni e le liti all’Isola non sono certo rare. Ne sa qualcosa anche Nathaly Caldonazzo che nelle ultime ore ha discusso con Cristopher per questioni di cibo.

Adesso, però, a scontrarsi sono stati loro, i protagonisti dello “Zoo di 105“, programma cult di radio 105. Marco e Paolo sono soliti scherzare su tutto e spesso i battibecchi sono all’ordine del giorno . Ma sull’Isola è diverso. E chi pensava che tra loro le cose andassero sempre bene visto che si conoscono da anni dovrà ricredersi. Ecco quello che è capitato tra i due e si è scoperto proprio poco fa nel daytime dell’Isola dei Famosi.

Marco chiede una mano a Paolo e succede il patratac

Durante il daytime sentiamo Marco Mazzoli rispondere all’amico Paolo Noise con un tono piuttosto infastidito: “È sempre così“. Di cosa si parla? Tutto è iniziato nel pomeriggio quando Marco si è avvicinato a Paolo mentre quest’ultimo si stava riposando. Lo speaker si stava annoiando e così ha cercato l’amico per fare qualcosa. Ma quest’ultimo ha rifiutato.

A questo punto Marco Mazzoli ha commentato: “Mi dà fastidio, sono la persona più attiva del mondo. Posso buttare la mia vita su una stuoia di mer*a? Se ti chiedo cinque minuti della tua esistenza ti costa tanto? Potrò avere anche io le mie esigenze”.

D’altra parte il discorso di Paolo Noise è il seguente: “Tu oggi ti annoiavi e visto che io ho voluto stare tranquillo a riflettere sui miei pensieri e questa cosa ti dà fastidio…”. E così la grande amicizia, i due sodali protagonisti dello Zoo di 105, se n’è andata a farsi benedire. Ma possibile? Direte voi. Eh sì, guardate coi vostri occhi. Ecco il VIDEO ‘incriminato’