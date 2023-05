Caos totale all’Isola dei Famosi con accuse pesanti a Nathaly Caldonazzo e lei che si è infuriata non poco. Durante il daytime del reality show, trasmesso nella giornata del 12 maggio, si è potuto vedere il video che ha riguardato la naufraga e il suo compagno di avventura. Un momento dai toni decisamente alti, che è sfociato in un vero e proprio litigio. Tutto è nato a causa del cibo, che è sicuramente una delle risorse più importanti per i concorrenti.

E durante una delle tante giornate vissute all’Isola dei Famosi, contro Nathaly Caldonazzo è stata mossa una critica abbastanza aspra. Lei si è quindi immediatamente difesa e ha voluto dire la sua, utilizzando anche parole dure. Difficile immaginare una tregua a breve termine, anche perché il naufrago che si è scagliato contro di lei ha anche compiuto un gesto quasi clamoroso, che potrebbe inasprire ulteriormente gli animi.

Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo accusata da un naufrago

Il naufrago dell’Isola dei Famosi si è accorto di un comportamento di Nathaly Caldonazzo, che a suo modo è stato completamente scorretto: “Mi hai giurato che non mangiavi. Che avresti mangiato domenica. E invece hai mangiato. Cosa mi assicura che non ne mangerai altro? Di notte quando dormivo ne hai aperto uno e hai mangiato. Io voglio razionare il cibo”. Si riferiva al riso, che sarebbe stato consumato in gran segreto dalla concorrente. E lui ha deciso di prendere una scatola per nasconderla.

Lei ha reagito malamente e ha gettato verso il naufrago, parliamo di Christopher Leoni, alcune scatole di riso. E ha dichiarato: “Adesso tu fai la scenetta. Dai Christopher, sei come gli altri. Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? Adesso devo andare alla gogna? Fai l’uomo. Questa mattina ti sei preso la tua scatola e già così non sei uomo, ma vabbè. Poi zitto, no? Non fare la scenetta davanti alla telecamera. Sei pietoso. Mi hai mortificata quando io ti ho sempre difeso. Ma vaff***”.

Nathaly ha anche fatto l’imitazione ironica di Christopher e si è mostrata molto arrabbiata. Cliccando su video, potete vedere le immagini integrali di quanto successo tra i due naufraghi che si sono scontrati all’improvviso.