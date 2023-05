Momento difficile all’Isola dei Famosi per Nathaly Caldonazzo, ma anche per Alessandro Cecchi Paone. I due non vanno assolutamente d’accordo e nelle scorse ore c’è stato un litigio in diretta. Anche se l’ex gieffina ha precisato, durante una conversazione con Vladimir Luxuria, che sarebbero stati gli autori a porle delle domande su di lui e quindi ad incalzarla. Questa rivelazione ha fatto imbestialire l’opinionista del reality show, la quale l’ha invitata ad assumersi le sue responsabilità.

E ora è uscito altro sulla naufraga dell’Isola dei Famosi. Infatti, mentre la puntata andava in onda, Nathaly Caldonazzo è stata attaccata duramente da una vip della tv, che ha scelto il social network Twitter per dire la sua. Ma questa famosa non ha nemmeno preso le parti di Cecchi Paone, dato che anche nei suoi confronti c’è stata una critica non di poco conto. Andiamo a vedere cosa ha scritto e chi è stata soprattutto la protagonista di questo gesto.

Leggi anche: “Ci dobbiamo scusare”. Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi, passo indietro con Marco Predolin





Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo offesa da una vip

Quindi, la concorrente dell’Isola dei Famosi Nathaly Caldonazzo non ha potuto sapere ciò che stava succedendo all’esterno del programma, ma il pubblico da casa sì. La donna in questione è un’ex protagonista del Grande Fratello e ha inveito anche contro Alessandro Cecchi Paone: “Corsi e ricorsi…che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Paone”.

A scrivere su Twitter è stata Marina La Rosa, che parlando di Nathaly ha poi aggiunto: “Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi“. E ora potrebbe davvero scoppiare la bufera, soprattutto se la naufraga dell’Isola dovesse venire a conoscenza di queste critiche in qualche modo. Non sappiamo se Ilary Blasi la metterà al corrente di queste parole, ma sicuramente i fan della Caldonazzo non stanno festeggiando.

Corsi e ricorsi.. che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste.

Ah gia.. d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé.

Povero Paone.#isoladeifamosi2023 — Marina La Rosa (@marinalarosa1) May 8, 2023

Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi.#isola — Marina La Rosa (@marinalarosa1) May 8, 2023

In queste ore Christopher Leoni ha invece riferito di avere un segreto da svelare. E Luxuria ha detto: “Io so tutto, ma non posso dire niente. Sennò dicono che svelo troppo”. Vedremo se e quando verrà detto qualcosa in più.