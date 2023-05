Isola dei Famosi, botta e risposta tra Ilary Blasi e Marco Predolin costretto, una settimana fa, a lasciare l’Honduras per motivi medici. Oscure le autentiche ragioni ma, nelle ore precedenti la diretta, il conduttore ha voluto rassicurare tutti con un post sulla sua pagina Instagram ufficiale: “Amici come vedete sono rientrato a casa e STO BENE! Sono rientrato mio malgrado per problemi ‘tecnici’ nessun problema serio, comunque grazie per i messaggi e le tante dimostrazioni d’ affetto. Vi abbraccio tutti”.

Parole che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan di Marco Predolin che, invece, non ha gradito l’uscita di ieri sera di Ilary Blasi. Ilary che, nel dettaglio, era stata messa sotto accusa perché il suo atteggiamento non era stato considerato poco rispettoso nei confronti del conduttore, neppure salutato nel corso della puntata precedenti.

Isola dei Famosi 2023, tensione tra Ilary Blasi e Marco Predolin

Saluti (e scuse) che sono arrivate ieri: “Ne approfitto per scusarmi con Marco Predolin perché lo scorso lunedì non ci siamo potuti salutare mentre hai abbandonato L’Isola dei Famosi. Eravamo un po’ di fretta, ci tenevo a dirtelo”. Bruciante la risposta di Predolin: “Non era quello, era solo per rassicurare le mie figlie, mia moglie”.

E continua: “E le persone che mi hanno visto sparire completamente dalla puntata ed erano veramente in apprensione. Speravo faceste una precisazione un po’ prima, a quest’ora è completamente superflua, grazie comunque”. “Ci scusiamo” – ha insistito Ilary Blasi – “Accetta le scuse Marco”. Com’è finita? Niente da fare e tensione che è rimasta alta per tutta la puntata.

Tanti i commenti arrivati sui social: “Io ti conosco bene e posso tranquillamente dire che tra te e il resto dell’isola c’è un abisso. Tu hai vissuto, hai girato il mondo, sei un animale ( nel senso buono) . Questo per dirti che per me hai vinto tu. Ciao Predolin”. Non solo Predolin, tante carne al fuoco nella puntata di ieri sera, a finire sulla ‘graticola’ anche Alessandro Cecchi Paone.