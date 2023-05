Nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Lunedì 8 maggio è andato in onda un nuovo appuntamento del reality show condotto da Ilary Blasilli. In diretta televisiva dalla spiaggia hondurena, Playa di Cayo Cochinos, i concorrenti si sono messi in gioco per restare in gara e sopravvivere a fame e intemperie. La nuova puntata è andata in onda in prima serata su Canale 5. Come sempre, ad accompagnare Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2023 sono già tre i naufraghi che hanno dovuto lasciare l’Honduras. Marco Predolin, Claudia Motta (ha lasciato il reality a causa di un infortunio) e Nathaly Caldonazzo. Eliminato della puntata è stato Christopher Leoni. Il naufrago si trovava al televoto insieme a Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero.

Isola dei Famosi 2023, il segreto di Christopher Leoni

I naufraghi a finire al in nomination nella puntata di lunedì 8 maggio dell’Isola dei Famosi 2023 sono Gianmaria Sainato e Fiore Argento. I due concorrenti sono rimasti fuori dalla catena di salvataggio delle due tribù delle Chicas e degli Hombres. Poi sono finiti in nomination Helena Preste, Marco Mazzoli e il collega Paolo Noise. Ma torniamo all’eliminato della puntata, il modello Christopher Leoni.

Quanso Ilary Blasi ha aperto il collegamento con la Palapa ha chiesto ai nominati le proprie sensazioni. Dopo Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia è stato il momento di Christopher Leoni. “Sono sereno e consapevole di tutto quello che ho fatto. Voglio rimanere e se rimango posso svelare un segreto mio particolare”, ha detto il naufrago dell’Isola dei Famosi 2023.

Ecco vattene Christopher…vai a raccontare il segreto sull'altra #isola — Trash Queen 🏳️‍🌈🐍 (@QueenyTrash) May 8, 2023

Dall’ studio dell’isola dei Famosi 2023 ha preso parole l’opinionista Enrico Papi che ha commentato “Ma che è un ricatto, scusa?”. Ilary Blasi ha detto che il naufrago è stato furbo a fare una simile affermazione, ma a quel punto è intervenuta anche Vladimir Luxuria. “E mica tanto furbo, l’hai detto a televoto chiuso. Lo dovevi dire prima”. Ma l’opinionista ha anche affermato di essere a conoscenza del segreto di Christopher Leoni: “Io so tutto, ma non posso dire niente. Sennò dicono che svelo troppo”. Il naufrago si trova nell’Isola dei Sant’Elena insieme a Nathlay Caldonazzo e quindi potrebbe rivelare il suo segreto.